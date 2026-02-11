Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Karara göre, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. İçişleri Bakanlığı görevine ise Ali Yerlikaya'nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, TRT habere yaptığı açıklamada Erzurum halkına teşekkür etti.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı;

"Buradan sadece fiziken ayrılıyorum. Kalbimi dadaşlara bırakarak ayrılıyorum. Çok hüzünlüyüm. İnşallah ben ve ailem hiçbir zaman Erzurum'u unutmayacağız.

Ayrılığın vermiş olduğu bir hüzün var ama görevimi yapmış olmamın verdiği bir huzurla Erzurum'dan ayrılıyorum.

Cumhurbaşkanımızın bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır bir görevi de üstlenmiş oldum. Bundan dolayı dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İçişleri Bakanlığı'nda da 81 ilimizde de, ilimizin emniyetini asayişini düzelttiysek inşallah bunu bütün memleket sathında yaymak suretiyle elimizden geldiği kadar durmaksızın çalışacağız."