11 Şubat 2026 tarihli ve 33165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/51 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kabinede iki kritik makamda değişikliğe gidildi. Anayasa'nın 104. ve 106. maddeleri gereğince yapılan atamalarla, hükümetin yargı ve güvenlik kanadında yeni bir dönem başladı.

ADALET BAKANLIĞI’NDA AKIN GÜRLEK DÖNEMİ

Görevden af talebi kabul edilen Yılmaz Tunç’un yerine atanan Akın Gürlek, yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim. Kariyeri boyunca ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Gürlek, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürütüyordu. Gürlek’in atanması, yargı bürokrasisindeki tecrübenin kabineye taşınması olarak değerlendiriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA MUSTAFA ÇİFTÇİ ATANDI

Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığı koltuğuna ise mülki idare kökenli Mustafa Çiftçi getirildi. Çorum ve son olarak Erzurum Valiliği görevlerinde bulunan Çiftçi, kamu yönetimi ve güvenlik politikalarındaki saha tecrübesiyle biliniyor.

1970 KONYA doğumlu olan yeni bakan, özellikle yerel yönetimler ve iç güvenlik başlıklarında stratejik bir rol üstlenecek.

YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığı İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi’ye devrettiğini belirtti.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun"

YILMAZ TUNÇ: "TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz Tunç atama kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."