Pavilonis’e göre piyasadaki asıl büyük para, mantıklı analizlerle değil, "imkansız" denilen hedeflere bahis oynayanlardan geldi.

Gümüş henüz 39 dolar seviyesindeyken, 100-150 dolarlık kullanım fiyatlı opsiyonları toplayan amatör yatırımcılar, parabolik yükselişle birlikte servet kazandı.

20 BİN DOLAR NASIL 5 MİLYON DOLAR OLDU?

Deneyimli yatırımcılar, risk yönetimi gereği fiyatlar yükseldikçe kâr alıp pozisyon küçülttü.

Kripto para mantığıyla hareket eden ve "Ay'a gideceğiz" (To the moon) sloganıyla pozisyon ekleyenler, 20 bin dolarlık riskli opsiyonlarını 5 milyon dolarlık devasa birer servete dönüştürdü.

"AKILLI PARA" MI, "GÖZÜ KARA PARA" MI?

Pavilonis, röportajında yerleşik kurumsal yatırımcılar ile yeni nesil spekülatörler arasındaki uçurumu şu sözlerle özetledi:

"Müşteri portföyümde, uzun yıllardır bu işin içinde olan profesyonellerin, 'sadece metal ticareti yapıyorum' diyen kripto kökenli yatırımcıların elde ettiği büyüklüğe ulaşamadığını gördüm. Profesyoneller hedeflerine ulaştıkça pozisyonlarını dörtte bire düşürürken, sabah uyandıklarında gümüşün 10 dolar daha yükseldiğini gördüler."

SERT DÜŞÜŞ VE BANKALARIN ROLÜ

Zirveden gelen ani ve dramatik satış dalgasıyla ilgili de çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Pavilonis, piyasadaki büyük bankaların açtığı devasa kısa pozisyonların düşüşü derinleştirmiş olabileceğini belirtti.

Ancak bu düşüş, zirvede kar realizasyonu yapmayan pek çok YOLO yatırımcısının kazandıklarının büyük kısmını geri vermesine neden oldu.

GÜMÜŞTE YENİ BİR DÖNEM Mİ?

Gümüşün bir sanayi emtiasından ziyade, Bitcoin benzeri bir spekülatif varlık gibi hareket etmesi piyasa dinamiklerini kökten değiştirmiş görünüyor. Profesyonellerin "aşırı pahalı" bulduğu seviyeler, yeni nesil için "sadece başlangıç" olabiliyor.

Her ne kadar zirvedeki dalgalanma sonrası pek çok spekülatör parasının bir kısmını kaybetse de Pavilonis'e göre bu grup hala piyasanın "akıllı para" olarak adlandırılan kesiminden çok daha yüksek getiri elde etmeyi başardı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

