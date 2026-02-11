Piyasa kâhini olarak bilinen İslam Memiş, 11 Şubat itibarıyla yaşanan dalgalanmaların büyük bir oyunun parçası olduğunu iddia etti. "Teknik analizlerin çöpe atılacağı bir döneme girdik" diyen Memiş, 2026 yılını sert hareketlerin yaşanacağı bir "silkeleme yılı" olarak tanımladı.

İslam Memiş'ten Kritik Uyarı: "Elinizdeki altını bedavaya almak için her türlü manipülasyonu yapacaklar. Panikleyen kaybeder, stratejisi olan servetine servet katar.".



GRAM ALTINDA 10.000 TL YOLCULUĞU BAŞLADI MI?

Yatırımcıların en çok merak ettiği soruya yanıt veren Memiş, gram altın için kademeli bir yükseliş rotası çizdi.

İlk Durak: Yılın ilk yarısında 8.000 TL seviyesinin aşılması bekleniyor.

Final Hedefi: Jeopolitik krizlerin tetiklenmesiyle birlikte gram altının 10.000 TL (5 hane) sınırına dayanacağı öngörülüyor.

Ons Cephesi: Ons altının 6.000 dolar bandına oturmasıyla birlikte altının dünyadaki "tek hâkim güç" olacağı belirtiliyor.

BÜYÜK VEDA: "ALTINI SATIP EV VE ARABA ALIN!"

Memiş’in bu tahminlerini diğerlerinden ayıran en önemli nokta ise "çıkış stratejisi". Altının sonsuza kadar saklanacak bir miras değil, bir "takas aracı" olduğunu hatırlatan uzman, büyük vedanın sinyalini verdi: "Ons altın 6.000 dolara dayandığında altınla işimiz bitecek. O noktada kârı alıp konut veya otomobil gibi somut varlıklara geçmek, tarihin en büyük kazanç hamlesi olacak."

SIKÇA SORULAN SORULAR

Altın 10 bin TL olur mu?

İslam Memiş, küresel enflasyon ve manipülatif haber akışlarının bu rakamı 2026 sonunda kaçınılmaz kılacağını savunuyor.

Şu an altın almak riskli mi?

Memiş'e göre, 7.100 TL seviyelerindeki her geri çekilme, büyük ralli öncesi son bir "ikram alımı" fırsatıdır.

Gümüşten neden uzak durmalı?

Uzman, 2026'da rüzgârın tamamen altından yana eseceğini ve gümüşün gölgede kalacağını öngörüyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İslam Memiş'in analizlerinden derlenmiştir.