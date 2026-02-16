İç piyasada ise gram altın 7 bin TL barajının üzerinde tutunmaya devam ediyor.

İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış fiyatları:

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM

İç piyasanın en çok tercih edilen yatırım aracı olan Gram Altın, haftaya 7.015,63 TL seviyesinden başladı. Düğün sezonu ve küçük birikimlerin adresi olan Çeyrek Altın ise bugün 11.944,00 TL’den alıcı buluyor.

Yatırımcısını yakından ilgilendiren diğer birimlerde ise rakamlar şu şekilde:

Yarım Altın: 23.888,00 TL

Tam Altın: 47.971,27 TL

Cumhuriyet Altını: 47.594,00 TL

Gremse Altın: 120.296,04 TL

KÜRESEL PİYASADA ONS ALTIN

Dünya piyasalarında altının kaderini belirleyen Ons Altın, 5 bin dolar denemesinin ardından kâr satışlarıyla birlikte sabah saatlerinde 4.976,37 dolar seviyesinde dengelendi.