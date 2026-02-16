Altın yatırımcıları haftanın ilk işlem gününe hareketli bir tabloyla başladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan ve beklentilerin altında kalan enflasyon verileriyle moral bulan altın fiyatları, küresel piyasalarda ons başına 5 bin dolar sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Ancak bu zirve seviyelerin ardından yatırımcıların "kâr realizasyonu" adı verilen satışlara yönelmesi, fiyatlarda hafif bir geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
İç piyasada ise gram altın 7 bin TL barajının üzerinde tutunmaya devam ediyor.
İşte 16 Şubat 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış fiyatları:
GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTINDA SON DURUM
İç piyasanın en çok tercih edilen yatırım aracı olan Gram Altın, haftaya 7.015,63 TL seviyesinden başladı. Düğün sezonu ve küçük birikimlerin adresi olan Çeyrek Altın ise bugün 11.944,00 TL’den alıcı buluyor.
Yatırımcısını yakından ilgilendiren diğer birimlerde ise rakamlar şu şekilde:
Yarım Altın: 23.888,00 TL
Tam Altın: 47.971,27 TL
Cumhuriyet Altını: 47.594,00 TL
Gremse Altın: 120.296,04 TL
KÜRESEL PİYASADA ONS ALTIN
Dünya piyasalarında altının kaderini belirleyen Ons Altın, 5 bin dolar denemesinin ardından kâr satışlarıyla birlikte sabah saatlerinde 4.976,37 dolar seviyesinde dengelendi.