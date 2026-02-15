PTT üzerinden maaş alan emekliler için dikkat çeken bir destek paketi duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı kampanya kapsamında, belirli şartları yerine getiren emeklilere farklı hizmet ve bankacılık işlemleri karşılığında toplamda 14 bin TL'ye kadar nakit destek sağlanacağı bildirildi.

14 BİN TL’LİK DESTEK PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Bu nakit desteği, emeklilerin PTT bünyesindeki farklı bankacılık ve hizmet kullanımlarına göre parça parça hesaplanarak toplam tutara ulaşıyor:

• Açık Kredisi Bulunanlara: Halihazırda PTT aracılığıyla kredi kullanmış olan emeklilere 6.000 TL.

• Pttcell Kullanıcılarına: Pttcell hat sahibi olan emeklilere 2.000 TL.

• Otomatik Fatura Talimatına: PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2.000 TL.

• Kredili Destek Hesabına: Anlaşmalı bankada kredili destek hesabı açan emeklilere 2.000 TL.

• Repo Alımı Yapanlara: PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2.000 TL tutarında repo alımı yapanlara 2.000 TL.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜREÇ

Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin PttBank hesabı olması ve maaşlarını PTT üzerinden almaları temel şartlar arasında yer alıyor.

• Nereye Başvurulur? Başvurular Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden bizzat yapılabiliyor.

• Kimler Faydalanabilir? Şirket aracılığıyla kredi kullanmış, halihazırda açık kredisi ve PttBank hesabı olan tüm emekli müşteriler bu fırsattan yararlanabiliyor.