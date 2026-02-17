Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak, 2025'te elde ettiği güçlü finansal sonuçlarla, yenilikçi ürün portföyü, müşteri odaklı yaklaşımı ve sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda sektördeki konumunu pekiştirmeye devam etti.

Özellikle ısı pompası kategorisinde satış gelirlerini yüzde 90'ın üzerinde artıran şirket, 2025'te sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda güçlü bir finansal performans sergiledi. Yılı 200 milyon avro üzerinde ciro ile tamamlayan Baymak, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 büyüme kaydederek istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Yıl boyunca ana faaliyet alanlarında elde edilen başarılı sonuçlar, Baymak'ın hem iç pazardaki etkin konumunu güçlendirdi hem de küresel ölçekte rekabet gücünü artırdı. Operasyonel verimlilik, ürün gamındaki stratejik konumlanma ve yaygın satış ağı sayesinde şirket, tüm kategorilerde dengeli ve sağlıklı bir büyüme performansı ortaya koydu.

İhracat tarafında da istikrarlı bir ivme yakalayan Baymak'ta, ihracat satışlarının toplam satışlar içindeki payı yüzde 5,8 seviyesine ulaştı. Küresel pazarlardaki dalgalanmalara rağmen elde edilen bu sonuç, şirketin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle uyumlu bir tablo ortaya koydu.

Şirket, 2025'te ticari başarısının yanı sıra sosyal sorumluluk ve insan kaynakları uygulamalarıyla da dikkat çekti. Şirket, FIRST Vakfı (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) işbirliğiyle, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin bilim ve teknoloji yolculuğuna 3 yıl boyunca eşlik edecek kapsamlı bir projeye imza attı.

BDR Thermea Vakfının desteğiyle hayata geçirilen işbirliği kapsamında Baymak, FIRST Tech Challenge (FTC) ve FIRST LEGO League programlarının ana sponsoru, FIRST Robotics Competition (FRC) programının ise "Geleceğin Dostu Sponsoru" oldu.

Türkiye genelinde düzenlenen 3 büyük bilim etkinliği aracılığıyla gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması hedeflenirken, 2025 yılı aynı zamanda Baymak'ın kurumsal uygulamalarının ödüllerle taçlandığı bir dönem oldu.

Şirket, TİSK Ortak Yarınlar "İşimizin Yarını", Boğaziçi Üniversitesi "Yılın Çevreci Markası" ve Kariyer.net "İnsana Saygı" ödüllerine layık görüldü. Ayrıca BDR Thermea Grup bünyesinde yürütülen transformasyon çalışmaları sonucunda tüm bölgeler arasında öne çıkarak "Sürdürülebilir Gelecek" ödülünün sahibi oldu.

Baymak, 2026'ya net büyüme hedefleri ve dönüşüm vizyonuyla başladı.

Bir önceki yıl itibarıyla başlatılan dönüşüm süreciyle stratejik bir adım atan şirket, öncülük hedefini sürdürülebilir büyüme anlayışıyla birleştirerek hem organizasyonel hem operasyonel süreçlerini dönüşüm odağında yapılandırdı. Bu yılın ikinci çeyreğinde DIN SPEC 91436 standardına göre "Sıfır Atık Belgesi" almayı hedefleyen Baymak, sürdürülebilirlik stratejisini kararlılıkla sürdürürken, teknolojik dönüşümün yanı sıra kültürel dönüşüme, insan kaynağına ve süreç iyileştirmelerine yatırım yapmaya devam ediyor.

"ORGANİZASYONEL GELİŞİMİMİZİ BÜYÜME STRATEJİMİZİN MERKEZİNE ALDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, yeni yatırım kapsamında devreye alınan üretim hattı ile Baymak'ın yalnızca Türkiye pazarı için değil, Avrupa pazarlarına da hizmet verecek bir üretim üssü haline geleceğini belirtti.

Özcan, bu dönüşümün, şirketin ihracat gelirlerine katma değer sağlayacak yeni bir fazı da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa standartlarına uygun, yüksek verimli ve rekabetçi ürünlerin Türkiye'de üretilerek farklı pazarlara sunulması, ihracata olan katkımızı artırırken grup içindeki stratejik rolümüzü de güçlendiriyor. Yatırımın odağında, düşük karbon ayak izine sahip sürdürülebilir bir üretim altyapısı var. Türkiye pazarındaki liderlik iddiamızı bir adım ileriye taşırken, Avrupa pazarına hizmet üreten bir merkez olmanın getirdiği mühendislik gücü, kalite standardı ve ölçek avantajı ile daha güçlü ve rekabetçi bir konumlanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hibrit araçlara geçiş, yeşil enerji kullanımı ve üretim süreçlerinde yapılan iyileştirmeler sayesinde karbondioksit emisyonlarının bir önceki yıla göre azaldığına işaret eden Özcan, yeni yatırımları kapsamında kurdukları boyler hattında yüzde 100 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanılacağını aktardı.

Özcan, "Doğalgaz tüketimini azaltarak karbondioksit emisyonumuzu grup hedeflerimiz doğrultusunda düşürüyoruz. Yeni boyler ürünlerimiz için karbondioksit emisyonunu sıfırlayacak şekilde kurgulanan üretim hattında seri üretime başlamış bulunuyoruz. Bu ürünler hem Türkiye hem de Avrupa pazarına sunulacak. Ayrıca yeni projelerde mümkün olan alanlarda geri dönüştürülmüş hammaddeler kullanarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm değer zincirine yayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

2026 vizyonunlarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"2026'da sürdürülebilirlik, enerji verimli ısıtma sistemleri ve hibrit çözümler stratejik önceliklerimiz olmaya devam edecek. 'Tek Takım, Tek HEDEF' anlayışıyla insan kaynağımızı ve organizasyonel gelişimimizi büyüme stratejimizin merkezine aldık. 2026'yı kalıcı dönüşümün temellerini attığımız bir yıl olarak görüyoruz. Stratejik planlamamızda, tüm paydaşlarımız için güçlü çözüm ortağı olmaya devam ederken, satış sonrası hizmetlerde 'Best in Class' pozisyonumuzu pekiştirmek önceliklerimiz arasında."

(AA)