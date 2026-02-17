Türkiye genelinde konutların kalite etkisinden arındırılmış değerini ölçen konut fiyat endeksi (KFE), Ocak 2026'da bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında artış göstererek 211,8 seviyesine ulaştı.

Bu ivme, Ocak 2025'ten bu yana görülen en yüksek aylık artış olarak kayıtlara geçti.

NOMİNAL ARTIŞ SÜRERKEN REEL DEĞERDE GERİLEME

Konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 27,7 arttı.

Enflasyondan arındırılmış (reel) bazda ise fiyatlar yıllık yüzde 2,3 oranında bir azalış kaydetti.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE SON DURUM

Ocak ayında üç büyük ilin tamamında yükseliş trendi hakim oldu. İzmir hem aylık artışta hem de yıllık değişimde dikkat çeken illerin başında yer aldı.

KİRALARDA BÖLGESEL LİDER İZMİR

Merkez Bankası'nın ilk defa yayımladığı yeni kiracı kira endeksi verilerine göre kiralar ocak ayında aylık bazda yüzde 3,5 artış gösterdi. Yıllık bazda ise nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 yükseliş gerçekleşti.

Yeni kiracı kira artışında aylık yüzde 4,7 ve yıllık yüzde 38,5 ile İzmir en yüksek artışın görüldüğü bölge oldu.

İstanbul'da yıllık kira artışı yüzde 38,1, Ankara'da ise yüzde 36,9 olarak hesaplandı.

BÖLGESEL ŞAMPİYONLAR VE EN DÜŞÜK ARTIŞLAR

• Konut Satışında En Yüksek Artış: Yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Van ve çevre illerini kapsayan bölgede görüldü.

• Konut Satışında En Düşük Artış: Yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ (Trakya) bölgesinde kaydedildi.

• Kirada En Düşük Artış: Yeni kiracı kira endeksinin yıllık bazda en az yükseldiği bölge yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye oldu.

Konut fiyatlarındaki aylık hızlanma dikkat çekici olsa da reel bazdaki yıllık gerileme konutun enflasyon karşısında bir miktar ivme kaybettiğini gösteriyor. Yeni açıklanan kira endeksi ise kiralardaki reel artışın devam ettiğini ortaya koyuyor.