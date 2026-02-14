Hafta sonunun ilk saatlerinde gram altın, serbest piyasada 7.075,98 TL seviyesinden işlem görerek dikkatleri üzerine çekti.

Özellikle güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yoğun ilgisi, fiyatlardaki yukarı yönlü baskıyı hissettirmeye devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ONS ALTIN ETKİSİ

Uluslararası piyasalarda ons altın, 5.034,59 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

Analistler, küresel enflasyon beklentileri ve jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini, bunun da iç piyasadaki tüm altın ürünlerine doğrudan yansıdığını ifade ediyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTINDA SON DURUM

Yastık altı yatırımların vazgeçilmezi olan çeyrek altın, yeni güne 12.101,00 TL satış fiyatıyla başlarken; birikimlerini daha büyük ölçekte değerlendirmek isteyenler için yarım altın 24.203,00 TL seviyesinden alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Yatırımcıların ve vatandaşların yakından takip ettiği güncel tablo sabah saatlerinde şöyle şekillendi:

• Gram Altın: 7.075,98 TL

• Çeyrek Altın: 12.101,00 TL

• Yarım Altın: 24.203,00 TL

• Tam Altın: 47.675,45 TL

• Cumhuriyet Altını: 48.220,00 TL

• Ons Altın: 5.032,32 dolar