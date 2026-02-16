Katılımevim, 2025 yılı finansal sonuçlarına göre net dönem kârını bir önceki yıla oranla yüzde 299 artırarak 8.620.499.737 TL seviyesine taşıdı. Şirketin bir önceki yıl sonundaki net kârı 2.159.865.716 TL olarak kaydedilmişti.

GELİRLER VE FAALİYET KÂRI KATLANDI

Şirketin operasyonel performansındaki artış, gelir tablosunun her alanına yansıdı:

Tasarruf Finansman Gelirleri: %195 artışla 14.649.868.053 TL’ye ulaştı.

Brüt Faaliyet Kârı: %245 artış göstererek 9.579.950.715 TL oldu.

Net Faaliyet Kârı: %301 gibi rekor bir yükselişle 12.324.328.823 TL olarak gerçekleşti.

BİLANÇO GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Özet bilançoda yer alan verilere göre Katılımevim’in varlık yapısında da önemli büyüme gözlemlendi:

Toplam Varlıklar: Bir önceki çeyreğe (2025/9) göre %36 artarak 47.455.977.200 TL’ye çıktı.

Özkaynaklar: %38 artışla 12.456.487.203 TL seviyesine yükseldi.

Nakit ve Nakit Benzerleri: %45 artışla 8,5 milyar TL'yi aştı.