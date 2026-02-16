Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 azalışla 15.873,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.885,00 puanda işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,33 üzerinde 15.925,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısı bir miktar azalırken, bugün ABD, Çin ve Güney Kore'de piyasaların kapalı olması dolayısıyla işlem hacmi düşük seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretiminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puanın direnç, 15.800 ve 15.700 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.