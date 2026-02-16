Yeni güne başlarken şirket ve pay alım-satım haberleri, sermaye artırım kararları öne çıkıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

EMPAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 19-20 Şubat günleri toplanacak.

AKBNK – Bankanın takipteki kredi alacak portföyünün 1,2 milyar TL tutarındaki kısmını 242 milyon TL’ye VYŞ’lere sattığı açıklandı.

AKGRT – Şirketin brüt prim üretiminin, 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %37 artışla 4,39 milyar TL olarak gerçekleştiği açıklandı.

ARCLK – Fitch tarafından şirketinin kredi notunun korunduğu açıklandı.

BOBET – Şirketin, Uskumruköy ve Karanfilköy şubelerinin kapatılmasına karar verildiği, Karanfilköy’deki hazır beton ihtiyacının ise diğer şubelerden karşılanacağı açıklandı.

BRKVY – Şirketin, GARAN’ın 718,2 milyon TL büyüklüğündeki bireysel tahsili gecikmiş alacak portföyü ihalesini en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

CRDFA – Turkrating ile Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

DERHL – 122 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DGATE – Şirketin, Apple ile distribütörlük sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

DMRGD – Şirketin, unlu mamuller üretimindeki faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Tunam Unlu Mamuller Sanayi ve Ticaret’in şirkete devrolması yoluyla birleşmeye yönelik bağlayıcı olmayan görüşmelere başlama kararı aldığı açıklandı.

DURKN – Şirketin bağlı ortaklığı A2Z Confectionery’nin, İngiltere merkezli bir firmanın ticari faaliyetlerini ve nakit akışını devralmaya yönelik görüşmelere başladığı, bu görüşmelerin İngiltere pazarındaki müşteri tabanını ve satış hacmini artırmayı hedeflediği açıklandı.

EKGYO – İstanbul Tuzla Aydınlı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici ile imzalandığı, arsa satışı karşılığı satış toplam gelirinin 8,3 milyar TL olduğu açıklandı.

EYGYO – İki yatırımcı tarafından 21.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

EUPWR – Şirketin, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 4,2 milyon dolar bedelle kazandığı açıklandı.

FORTE – Şirketin, 8,4 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

GEDIK – Şirketin 2025 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının 17.02.2026 tarihinde açıklanmasının planlandığı açıklandı.

GEREL – VBTS kapsamında şirket paylarına 13.03.2026 seans sonuna kadar kredili işlem yasağı getirildi.

GLCVY – Şirketin, GARAN’ın 2,05 milyar TL anapara büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacak portföylerine ilişkin ihaleyi en yüksek teklifi vererek kazandığı açıklandı.

ISYAT – Şirketin, SPK mevzuatı gereği portföy yönetim şirketini değiştirmek üzere Rota Portföy ile portföy yönetim sözleşmesi düzenlenmesine ve bu değişikliğe ilişkin SPK’dan izin alınması için başvuruda bulunulmasına karar verdiği açıklandı.

LIDFA – Denge Varlık’ın YKBNK tarafından düzenlenen tahsili gecikmiş alacak satışında 487,6 milyon TL’lik portföy ihalesini kazandığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin pay geri alım programının süresinin dolmasıyla sona erdiği açıklandı.

ORCAY – Şirketin, halka arzdan elde ettiği fonun finansal borç ödemesi ve işletme sermayesi için tahsis edilen kısmının tamamını kullandığı, makine ve ekipman yatırımı için ayrılan tutarın ise 6 milyon TL’sinin kullanıldığı, 10,18 milyon TL’lik kısmın mevduatta değerlendirildiği açıklandı.

OTKAR – Şirketin, Romanya’daki 4x4 zırhlı araç projesine ilişkin yerel üretim hazırlıklarında gecikme iddiasıyla Romtehnica’dan toplam 230,2 milyon Rumen Leyi (yaklaşık 2,33 milyar TL) tutarında yeni ödeme talebi aldığı, bu tutarın bir kısmının 2025 hak edişlerinden, kalanının ise 2026 hak edişlerinden mahsup edilmesinin öngörüldüğü ve talebe itiraz edilerek müzakere ve dava sürecine gidileceği açıklandı.

PETUN – 178 gün vadeli 100 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PGSUS – 2026 yılının Ocak ayında misafir sayısının geçen seneye göre iç hatlarda %10, dış hatlarda %12 ve toplamda %11 artış göstererek 3,55 milyona ulaştığı açıklandı.

SKYMD – 89 gün vadeli 353,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

SAYAS – Şirket tarafından Dongkuk S&C’ye verilen tekliflerin onaylandığı, teklif toplamının 766.991 euro olduğu açıklandı.

TEHOL – Finlandiya’da kurulu bağlı ortaklığı Sampo-Rosenlew Oy’un sermayesinin 2 milyon euro tutarında artırılmasına karar verildiği açıklandı.

TURSG – Şirketin, Ocak 2026 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretiminin 19,49 milyar TL’ye ulaştığı ve geçen yılın aynı dönemine göre %26 arttığı açıklandı.

ULUUN – Şirketin, Cerealto Foods S.L.’ye ait Cerealto Pasta VB3, S.L.U.’nun paylarının satın alınmasına ilişkin bağlayıcılık içermeyen ilk teklifinin olumsuz sonuçlandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 367 gün vadeli 19,5 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YKBNK – 184 & 190 gün vadeli toplamda 2,55 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

ZERGY – Şirket portföyünde yer alan Kocaeli Kartepe’deki Zeray Mahal Kartepe Projesi kapsamında, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde inşaat tamamlanma oranı %100 olduğu açıklandı.

ZGYO – Şirketin, JAVDES ile Genel İşbirliği Protokolü imzalandığı açıklandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.650.000 adet pay 24,78 – 25,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.250.000 adet pay 9,42 – 9,48 TL fiyat aralığından geri alındı.

ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 520.000 adet pay 26,80 – 26,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 17,70 – 17,74 TL fiyat aralığından geri alındı.

MEPET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.750 adet pay 24,00 – 25,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

FRIGO – Şirket sermayesinin 147,1 milyon TL’den %100 oranında bedelli 147,1 milyon TL nakden artışla 294,2 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 139.448 adet pay Birincil Piyasa’da satılarak sermaye artırımı tamamlandı.

MANAS – Şirket sermayesinin 165,5 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 165,5 milyon TL nakden artışla 331,1 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 314.697 adet pay 16 – 17 Şubat’ta Borsa Birincil Piyasa’da satılacak.