11 Şubat Çarşamba günü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan BESTE, kısa sürede gösterdiği performansla fiyatını 21,50 TL seviyesine taşıdı.

Haftanın ilk işlem gününe de oldukça güçlü bir giriş yapan hissede, açılış seansı itibarıyla tavanda bekleyen alım emri miktarı 44 milyon lotu aşmış durumda.

Bu tablo, yatırımcı iştahının canlı kaldığını ve tavan serisinin devam edebileceğine dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.

ARACI KURUM DAĞILIMINDA "DENİZ YATIRIM" LİDERLİĞİ

Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre seans açılışında alıcı tarafındaki konsantrasyon dikkat çekiyor.

Toplam net alımın büyük bir kısmını üstlenen ilk 5 kurumun maliyetlenmesi, mevcut tavan fiyatı olan 21,50 TL ile tam uyumlu seyrediyor.

Net Alıcılar Tablosu (İlk 5 Kurum):



Veriler incelendiğinde, Deniz Yatırım'ın yaklaşık 130 bin lotluk alımıyla pastanın neredeyse yarısına (yüzde 48,1) sahip olduğu görülüyor.

İlk 5 kurumun toplam net alımı ise 269.393 lot olarak kayıtlara geçti.

Piyasa uzmanları, tavandaki bekleyen lot miktarının yüksekliğine dikkat çekerek, satışların karşılanma hızının önümüzdeki günlerdeki seyir için belirleyici olacağını vurguluyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.