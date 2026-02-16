Yeni haftanın ilk seans açılışıyla birlikte %10,00 değer kazanan NETCD hisseleri, 98,45 TL seviyesine yükselerek tavan serisini 8. işlem gününe taşıdı. Halka arz fiyatından bu yana değerini iki katından fazla artıran hisseye olan yoğun ilgi, emir defterlerine de yansıdı. Seansın açılmasıyla birlikte tavanda bekleyen lot sayısı 4,9 milyon olarak kaydedildi.

NETCD hisselerindeki yükseliş iştahı, dev aracı kurumları da harekete geçirdi. TSI 10:21 itibarıyla gerçekleşen net alımlarda yerli ve yabancı kurumların sıraya girdiği gözlemlendi.

Net Alıcılarda İlk 5 Aracı Kurum:

İş Yatırım: 2.553.705 Lot (%36,31)

Vakıf Yatırım: 1.679.573 Lot (%23,88)

Yapı Kredi Yatırım: 487.611 Lot (%6,93)

Midas Menkul: 382.289 Lot (%5,43)

Bank of America: 359.741 Lot (%5,11)

İlk 5 kurumun toplam alımı 7,3 milyon lotu aşarken, yabancı yatırımcının en büyük giriş kanallarından biri olan Bank of America'nın alım yapan kurumlar arasında yer alması dikkat çekti.

