İmzalanan dev sözleşmenin mali detayları da paylaşıldı. Buna göre işin toplam tutarı KDV hariç 10.149.200,00 EUR olarak belirlendi.

HİSSELER NE DURUMDA?

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) hisseleri dev sipariş haberiyle haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. Geçen haftayı 16 TL'den kapatan hisseler, TSI 10.00 itibarıyla 16,53 TL'ye kadar yükseldi.

Hisseler yazım sırasında yüzde 1,56'lıık yükselişle 16,28 TL'den işlem gördü.

