Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildiriye göre; "Beton Köşk ve Modüler Hücre, Dağıtım Transformatörü, Güç Transformatörü ve Akım-Gerilim Trafosu Alımı" konulu ihalelerde GESAN’ın verdiği fiyatlar ihale komisyonu tarafından onaylandı. İhale komisyonu, söz konusu işlerin şirket uhdesinde kaldığına dair kesinleşme kararını bugün itibarıyla Girişim Elektrik’e tebliğ etti.

SÖZLEŞME BEDELİ 87 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Dev anlaşmanın finansal detayları da paylaşıldı:

İhale Baz Bedeli: 1.997.200,00 USD (KDV hariç).

Güncel TL Karşılığı: İhale tarihindeki güncel USD/TL kuru dikkate alındığında toplam bedel yaklaşık 87.121.255,00 TL seviyesinde bulunuyor.

GESAN hisseleri yazım sırasında yüzde 1,46'lık yükselişle 59 TL'den işlem gördü.

