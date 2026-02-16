Açıklanan aralık ayı verileri, sektördeki daralmanın boyutunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yıllık bazda yaşanan kayıplar korkutucu seviyelere ulaştı:

• Giyim Üretimi: Yüzde 29,2 oranında sert bir düşüş yaşadı.

• Tekstil Üretimi: Yüzde 9,8 oranında geriledi.

• Yıl Geneli Toplamı: Tekstilde yüzde 5,4, giyimde ise yüzde 14’lük bir kayıpla 2026 yılına zayıf bir giriş yapıldı.

İSTİHDAMDA KARA TABLO: 335 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Sektördeki üretim kaybı, beraberinde büyük bir işsizlik dalgasını da getirdi. Babuşçu’nun verilerine göre istihdam kaybı son bir yılda hızlanarak kritik bir noktaya ulaştı:

• Son 1 Yılda: 133 bin kişi sektörden ayrılmak zorunda kaldı.

• Son 3 Yılda: Toplam istihdam kaybı 335 bin kişiye ulaştı.

Yıl geneli de zayıf: tekstil % 5,4,… — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) February 16, 2026

"SEKTÖR GÜNDEMDEN DÜŞTÜ AMA KAN KAYBI HIZLANDI"

Şenol Babuşçu, tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye ekonomisi için hayati önem taşımasına rağmen gündemde yeterince yer bulmamasını eleştirdi.

Sektörün "yavaş yavaş" değil, hızla eridiğini belirten Babuşçu, bu tablonun hem ihracat hem de iç piyasa dengeleri için alarm verdiğini vurguladı.