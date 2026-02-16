Raporda incelenen dev lüks gruplarının 2022 yılında ortalama yüzde 24 olan kâr marjları, günümüzde yüzde 13 seviyelerine kadar çekildi. Özellikle 2022-2023 döneminde yaşanan keskin düşüşün ardından kârlılık kaybı devam ederken, incelenen 20 şirketten 10’unda ciddi kâr kaybı, 5’inde ise doğrudan zarar tespit edildi.

LÜKS CADDELERDE KİRA KISKACI

Lüks markaların prestij merkezi olarak gördüğü küresel alışveriş caddelerinde yükselen kira maliyetleri kârlılığı baskılayan en büyük unsurlardan biri haline geldi. Raporda özellikle şu bölgelerdeki maliyet artışlarına dikkat çekiliyor:

Bond Street (Londra)

Via Montenapoleone (Milano)

Rodeo Drive (Los Angeles)

Fifth Avenue (New York)

YAPAY ZEKÂ VE TASARRUF REÇETESİ

Uzmanlar, markaların prestij algısını zedelemeden maliyetleri düşürmesi gerektiğini vurguluyor. Yapay zekâ kullanımıyla talep tahmini ve stok yönetiminin optimize edilmesi, operasyonel maliyetlerde %15-20 tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca pazarlama materyallerinin merkezi üretim yerine yerel standartlarda hazırlanmasıyla giderlerin %30'a kadar azaltılabileceği belirtiliyor.

Lüks sektörü için artık sınırsız fiyat artışına dayalı büyüme stratejisinin sonuna gelindiği, yeni dönemin parolasının operasyonel verimlilik olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Dünya