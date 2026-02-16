Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde sosyal medyada yayılan "küçük bozuk paraların devri kapandı" iddialarına son noktayı koydu. 1 ve 5 kuruşların basımının durdurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten DMM, bu paraların hâlâ tedavülde ve stoklarda mevcut olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada hızla yayılan ve darphanenin artık 1 ve 5 kuruşluk madeni para basmayacağı yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"BASIM DURMADI, İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA DEVAM EDECEK"

DMM tarafından yapılan açıklamada, Merkez Bankası stoklarında piyasa ihtiyacını karşılayacak düzeyde 1 ve 10 kuruşluk madeni paranın halihazırda bulunduğu belirtildi.

Yeni basımların yapılmamasının sebebinin "yasaklama" değil, mevcut stokların yeterliliği ve piyasadan gelen ilave bir talebin oluşmaması olduğu kaydedildi.

