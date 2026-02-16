Sosyal medyada hızla yayılan ve darphanenin artık 1 ve 5 kuruşluk madeni para basmayacağı yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlandı. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu paylaşımların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"BASIM DURMADI, İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA DEVAM EDECEK"

DMM tarafından yapılan açıklamada, Merkez Bankası stoklarında piyasa ihtiyacını karşılayacak düzeyde 1 ve 10 kuruşluk madeni paranın halihazırda bulunduğu belirtildi.

Yeni basımların yapılmamasının sebebinin "yasaklama" değil, mevcut stokların yeterliliği ve piyasadan gelen ilave bir talebin oluşmaması olduğu kaydedildi.