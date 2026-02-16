Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve marketlerde hareketlilik artarken, iftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, bu yıl rekor fiyatlarla tezgahlardaki yerini aldı. Geçen yıla oranla yüzde 25-30 aralığında zamlanan hurma fiyatları, kırmızı et fiyatlarıyla yarışır hale geldi.
Hurma fiyatları, ürünün kalitesine, boyutuna ve çeşidine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu yılın zam şampiyonu olan ve "Kudüs hurması" olarak da bilinen Medjoul Jumbo hurmanın kilogram fiyatı 1.050 TL’ye kadar yükseldi.
Tezgahlardaki diğer hurma çeşitlerinde fiyat tablosu ise şöyle şekillendi:
Bağdat Hurması: 190 TL (En uygun seçenek)
İran Hurması: 210 TL
Tunus (Cedid) Hurması: 300 TL
Hudri Hurma: 490 TL
Safavi Hurma: 500 TL ve üzeri
Mebrum Hurma: 700 TL
Kudüs Hurması (Standart): 800 TL
Mebrum Medine Hurması: 950 TL
DÖVİZ KURU VE MEVSİMSEL ETKİ FİYATLARI KATLADI
Gıda toptancılarına göre, fiyatlardaki bu sert artışın temelinde döviz kurundaki hareketlilik yatıyor. Ayrıca, Ramazan ayının üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi ve artan talep, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, iftarın sembolü olan bu meyveye ulaşmakta bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla zorlanacak gibi görünüyor.
Kaynak: Dünya Gazetesi