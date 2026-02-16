Hurma fiyatları, ürünün kalitesine, boyutuna ve çeşidine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bu yılın zam şampiyonu olan ve "Kudüs hurması" olarak da bilinen Medjoul Jumbo hurmanın kilogram fiyatı 1.050 TL’ye kadar yükseldi.

Tezgahlardaki diğer hurma çeşitlerinde fiyat tablosu ise şöyle şekillendi:

Bağdat Hurması: 190 TL (En uygun seçenek)

İran Hurması: 210 TL

Tunus (Cedid) Hurması: 300 TL

Hudri Hurma: 490 TL

Safavi Hurma: 500 TL ve üzeri

Mebrum Hurma: 700 TL

Kudüs Hurması (Standart): 800 TL

Mebrum Medine Hurması: 950 TL

DÖVİZ KURU VE MEVSİMSEL ETKİ FİYATLARI KATLADI

Gıda toptancılarına göre, fiyatlardaki bu sert artışın temelinde döviz kurundaki hareketlilik yatıyor. Ayrıca, Ramazan ayının üretimin düşük olduğu kış dönemine denk gelmesi ve artan talep, fiyatlar üzerindeki baskıyı artıran diğer unsurlar olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, iftarın sembolü olan bu meyveye ulaşmakta bu yıl geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla zorlanacak gibi görünüyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi