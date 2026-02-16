Yeni takvim uyarınca, ihaleye katılmak isteyen yatırımcılar için son teklif verme süresi bugün doluyor. İsteklilerin, kapalı zarf usulüyle hazırladıkları tekliflerini en geç 16 Şubat 2026 (Bugün) saat 19.00’a kadar TMSF’ye ulaştırması gerekiyor.

1,1 MİLYAR TL MUHAMMEN BEDEL

24 yıldır faaliyet gösteren banka için belirlenen finansal şartlar ise şu şekilde:

Muhammen Bedel: 1 milyar 100 milyon TL.

Katılım Teminatı: İhaleye girecek tarafların 55 milyon TL tutarında teminat yatırması şart koşuluyor.

İhale Tarihi ve Yeri: Açık artırma süreci 17 Şubat 2026 Salı günü saat 14.00’te TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkez binasında yapılacak.

YASAL ONAY SÜRECİ BEKLENECEK

İhale başarıyla sonuçlansa dahi satışın resmileşmesi için kazanan tarafların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Rekabet Kurumu'ndan yasal onay alması gerekecek.

Mart 2025'te yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye geçen bankanın yeni sahibinin kim olacağı, yarınki açık artırma ile netleşecek.

