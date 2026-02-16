Türkiye’de veri merkezi (colocation) pazarı, yapay zeka ve bulut teknolojilerine yönelik artan talep ile hızlı büyüme sürecine girdi. Uluslararası raporlara göre Türkiye veri merkezi pazarının önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor.

- ÖZEL HABER -



İstanbul veri üssü oluyor

Artan veri tüketimi ve dijitalleşme Türkiye’yi bölgesel veri merkezi üssüne dönüştürüyor. Özellikle İstanbul, güçlü fiber altyapısı ve stratejik konumu sayesinde veri merkezi yatırımlarının odağı haline gelmiş durumda.

Türkiye genelinde 30’dan fazla aktif veri merkezi bulunurken, bunların büyük bölümü İstanbul’da yer alıyor. Ankara, İzmir ve Bursa gibi şehirlerde de yeni projeler dikkat çekiyor.

Yapay zeka ve bulut yatırımları hızlandırıyor

Veri merkezi talebini artıran başlıca faktörler:

Yapay zeka ve büyük veri projeleri

Bulut ve dijital servislerin büyümesi

5G ve e-ticaret altyapısı

Fintech ve oyun sektöründeki veri ihtiyacı

Artan veri depolama ve işlem kapasitesi ihtiyacı, hem yerli hem yabancı teknoloji şirketlerini Türkiye’de yeni veri merkezi yatırımlarına yönlendiriyor.

Telekom ve global devler sahada

Türkiye’de veri merkezi alanında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi operatörler öne çıkarken, uluslararası veri merkezi şirketlerinin de Türkiye pazarına ilgisi artıyor. Yeni yatırımların özellikle İstanbul merkezli yoğunlaşması bekleniyor.

Uzmanlara göre Türkiye, Avrupa ile Orta Doğu arasında bölgesel veri ve bulut merkezi olma yolunda hızla ilerlerken, önümüzdeki yıllarda milyar dolarlık veri merkezi yatırımlarının artması bekleniyor.

Özel Haber: Meta’dan Türkiye’ye Dev Veri Merkezi Hamlesi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Meta’nın (Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi) Türkiye’de veri merkezi yatırımı için temaslarını hızlandırdığı konuşuluyor. Kulislerde yer alan iddialara göre şirketin, Marmara Bölgesi’nde özellikle Gebze hattını potansiyel lokasyon olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

1,5 milyar dolarlık yatırım konuşuluyor

Teknoloji ve altyapı çevrelerinde dile getirilen bilgilere göre Meta’nın Türkiye için planladığı veri merkezi yatırımının yaklaşık 1,5 milyar dolar büyüklüğünde olabileceği ifade ediliyor. Projenin; yüksek enerji kapasitesi, fiber bağlantı altyapısı ve Avrupa-Orta Doğu veri trafiğini yönetebilecek stratejik konum kriterleri doğrultusunda şekillendiği konuşuluyor.

Henüz Meta tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, son dönemde Türkiye’nin veri merkezi ve yapay zeka altyapısı açısından bölgesel merkez olma potansiyelinin küresel teknoloji devlerinin radarına girdiği görülüyor. Olası yatırımın hayata geçmesi halinde Türkiye’nin veri merkezi ekosisteminde önemli bir sıçrama yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Not: Söz konusu bilgiler sektör kulislerine dayanan iddialardan oluşmakta olup, şirket tarafından yapılmış resmi bir doğrulama bulunmamaktadır.