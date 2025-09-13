Arzum İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Evren Albaş, Hisse.net’in sorularını yanıtladı. İhracat hedeflerinden inovasyon yatırımlarına kadar birçok başlığa değinen Albaş, “Önümüzdeki beş yılda odak noktamız ihracatla büyüyen, katma değerli ürünlerle güçlü bir bölgesel marka kimliği oluşturup globalde büyümeye devam eden bir Arzum yaratmak” dedi.

SORU 1: ARZUM’UN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILLIK BÜYÜME STRATEJİSİ NEDİR?

Üç yılda dolar bazında %65 büyüdüklerini belirten Albaş, "Önümüzdeki beş yılda odak noktamız, ihracatla büyüyen ve katma değerli ürünlerle güçlü bir bölgesel marka kimliği oluşturup globalde büyümeye devam eden bir Arzum yaratmak. Bugün 50 ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz; 2025’in ilk yarısında ihracatın toplam ciro içindeki payı %11’e çıktı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %9’du. Yani üç yılda dolar bazında %65 büyümeyi başardık.

Bu ivme bize orta vadede %30, uzun vadede ise %50 ihracat oranına ulaşma motivasyonu veriyor. Türkiye’nin stratejik konumu bu yolculukta en büyük avantajımız; 5 saatlik uçuşla dünya nüfusunun yarısına erişebiliyoruz. Bu avantajı Dubai Jebel Ali, Almanya ve Çin’deki lojistik merkezlerimizle pekiştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde Kuzey Avrupa, Körfez ülkeleri, Mısır ve Balkanlar büyüme sahamız olacak. Çin’i ise sadece üretim değil, aynı zamanda güçlü bir satış pazarı olarak da konumlandırıyoruz. "ifadelerini kullandı.

SORU 2: İNOVASYON VE DİJİTALLEŞME ALANINDA HANGİ YATIRIMLARA ÖNCELİK VERİYORSUNUZ?

Yılın ilk yarısında toplamda 56 ürünle tüketiciyle buluşulduğuna değinen Albaş, "Ar-Ge ve inovasyon bizim DNA’mızda var. İstanbul ve Niğde Teknopark’taki ekiplerimiz, Çin’deki mühendislerimizle birlikte 2025’in ikinci çeyreğinde çok güçlü bir performans sergiledi. Sadece bu dönemde 32 yeni ürün devreye alındı; yılın ilk yarısında ise toplamda 56 ürünle tüketiciyle buluştuk. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107’lik bir artış. En önemlisi de bu ürünlerin %70’inin Türkiye’de üretilmesi." dedi.

Albaş sözlerine şu şekilde devam etti;

"Bugün mutfaklarda Thermogusto, kahve alanında Arzum OKKA Espresso, kişisel bakımda Revolution BLDC Ionic Saç Şekillendirme Seti ve yeni OKKA Elit, inovasyon gücümüzün somut örnekleri. Ar-Ge’mizin etkisiyle her üç ürünümüzden birini yenileyebiliyor olmamız, iddiamızı net şekilde ortaya koyuyor.

Dijitalleşmede ise yapay zekâ artık işimizin ayrılmaz bir parçası. Pazarlamadan satış sonrası hizmetlere, e-ticaretten müşteri deneyimine kadar farklı alanlarda AI entegrasyonlarıyla ilerliyoruz. Bu dönüşümün dışarıdan da takdir edilmesi bizi ayrıca gururlandırıyor; Marketing Türkiye araştırmasında küçük ev aletleri sektöründe ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi uygulamalarda “favori marka” seçildik."

SORU 3: ULUSLARARASI PAZARLARDA MARKANIZI NASIL KONUMLANDIRMAYI PLANLIYORSUNUZ?

Albaş, Arzum'un Mısır'da pazar lideri olduğunu vurgulayarak, "Global büyüme stratejimizde en kritik nokta, yerelde güçlü iş ortaklıklarıyla ilerlemek ve markamızı rekabetçi bir şekilde konumlandırmak. Mısır’da pazar lideriyiz ve bu liderliği korumak için pazarlama yatırımlarımıza devam ediyoruz. Romanya ve Azerbaycan’da yeni dağıtım yapıları kurduk. ABD ve Avrupa’da ise Amazon ve Home Depot gibi devlerle iş birliği yaparak doğrudan tüketiciye ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arzum OKKA serisi'nin dünyada 50'den fazla ülkede satıldığını belirten Albaş, "Elbette burada en güçlü kasımız Türk kahvesi makinelerimiz, yani Arzum OKKA serisi. OKKA, kahveyi doğrudan fincana servis eden dünyadaki ilk Türk kahvesi makinesi oldu. Bugün 50’den fazla ülkede satılıyor. Kilogram başına ihracat değerimiz 26 dolar; bu Türkiye ortalamasının kat kat üzerinde. Bu tablo Arzum’un global pazarda “katma değerli marka” konumunu çok net biçimde ortaya koyuyor. Şimdi bu başarıyı yeni OKKA Elit ile daha da yukarı taşıyoruz." dedi.

SORU 4: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA YÜRÜTTÜĞÜNÜZ PROJELERDEN BAHSEDER MİSİNİZ?

"Sürdürülebilirlik bizim için bir yan başlık değil, iş modelimizin ayrılmaz parçası. Ürünlerimizde enerji verimliliğine ve çevre dostu malzemelere öncelik veriyoruz. Tedarik zincirimizi çeşitlendirerek daha esnek ve dirençli bir yapı kurduk; bu sayede lojistikte karbon ayak izimizi azaltıyoruz."

Üretimimizin %70’ini Türkiye’de yapıyor olmamız da çok değerli; hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bugün küçük ev aletleri ihracatı 280 milyon dolar seviyesinde. Biz bu büyümenin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünlerle gerçekleşmesini önemsiyoruz. Ayrıca ticaret savaşları ve kotalara karşı çoklu kaynak modeli geliştirdik; Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu’yu kapsayan bu yapı sayesinde tedarik zincirimizi daha dayanıklı hale getirdik.

SORU 5: YATIRIMCILARINIZA ORTA VE UZUN VADEDE NASIL BİR DEĞER YARATMAYI HEDEFLİYORSUNUZ?

Arzum'u global oyuncuya dönüştürmek istediğini aktaran Albaş, "Kısa vadede önceliğimiz ihracatın cirodaki payını artırmak; orta vadede hedefimiz %30, uzun vadede ise %50’ye ulaşmak. Böylece Arzum’u bölgesel güçten global oyuncuya dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Albaş sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Kurumsal yönetim notumuzun 9,48’e yükselmesi, yatırımcı güveninin en somut göstergesi. Şeffaflık, etik değerler ve hesap verebilirlik ilkelerimizden ödün vermeden, sürdürülebilir bir büyüme hikâyesiyle yatırımcılarımıza uzun vadede istikrarlı bir değer sunmayı amaçlıyoruz. 60. yılımıza girerken, Arzum’un yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte de güvenilir bir marka olduğunu kanıtlamaya devam edeceğiz."