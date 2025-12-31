TEİAŞ tarafından 4 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, Türk Prysmian Kablo’nun (PRKAB) verdiği teklifin en düşük teklif olduğu daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Şirketten yapılan son açıklamada, ihalenin resmen şirket uhdesinde kaldığı ve sözleşme davetinin tarafına tebliğ edildiği bilgisi paylaşıldı. İhalenin toplam bedeli ise 934.252.187,00 TRY + KDV olarak açıklandı.

PROJE KAPSAMINDA NELER VAR?

Dev ihale, İzmir bölgesindeki enerji iletim hattı projelerini kapsayan iki farklı lottan oluşuyor:

Lot-1: Bozyaka-Bahribaba ve Hatay-Bozyaka arası 154 kV geriliminde, toplam 7,20 km uzunluğunda XLPE izoleli yer altı güç kablosu bağlantı işi.

Lot-2: Güzelyalı-Hatay arası 154 kV geriliminde, 3,00 km uzunluğunda XLPE izoleli yer altı güç kablosu bağlantı işi.

Bu proje ile bölgedeki elektrik iletim altyapısının güçlendirilmesi ve yer altı kablo bağlantılarıyla iletim güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Dev ihale bildirisi sonrası şirketin borsada işlem gören hisseleri yakından takip edilecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.