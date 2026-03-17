Yarının en çok merak edilen toplantılarından biri Koç Holding cephesinde yaşanacak.

Holding yönetim kurulu, genel kurula oldukça tatmin edici bir teklifle gidiyor.

• Teklif Edilen Temettü: Hisse başına brüt 6,83 TL (Net 5,80 TL).

• Ödeme Tarihi: Genel kurulda onaylanması halinde ödemelerin 25 Mart 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.

ALVES KABLO (ALVES)

Geçtiğimiz aylarda yüzde 900 oranındaki dev bedelsiz sermaye artırımıyla adından söz ettiren Alves Kablo, yarınki genel kurulunda kâr dağıtım politikasını netleştirecek.

Şirket yönetim kurulu, 2025 yılı hesap dönemi için kâr dağıtımı yapılmamasını genel kurula teklif etti. Yatırımcılar, büyüme odaklı stratejilerin detaylarını bu toplantıda takip edecek.

SANİFOAM SÜNGER (SANFM)

Tekstil ve sanayi sektörünün oyuncularından Sanifoam da yarın ortaklarıyla bir araya geliyor.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve finansal tabloların onaylanmasının yanı sıra, şirketin sembolik de olsa bir temettü dağıtıp dağıtmayacağı netlik kazanacak. Şirketin geçmiş yıllarda düşük oranlı da olsa düzenli temettü alışkanlığı bulunuyor.

Genel kurullardan gelecek onay haberleri, şirketlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapacağı açıklamalarla resmiyet kazanacaktır.