Şirketten yapılan açıklamaya göre, Agrotech, seracılık, sözleşmeli tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında yürütülen çalışmalarla modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılmasını planlanıyor. Halihazırda, toplam 2,6 milyon metrekareyi aşan tarım alanında üretim faaliyetleri yürüten şirket, sözleşmeli üretim modeli ve modern sera yatırımlarıyla üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapay zeka destekli veri analitiği, nesnelerin interneti (IoT) tabanlı akıllı tarım sistemleri ve dijital platformlar üzerinden tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik teknolojiler geliştirmeyi sürdüren şirket, "tarladan sofraya" yaklaşımının bir yansıması olarak tarımsal üretim ve tedarik zincirini desteklemek amacıyla perakende alanında da yatırımlarını sürdürüyor.

Agrotech, bu kapsamda faaliyet gösteren Agross markasıyla tarımsal girdilerin temininde hızlı, erişilebilir ve sürdürülebilir çözümler sunuyor. Yeni mağaza yatırımlarıyla birlikte Agross'un hizmet ağının genişletilmesi planlanırken, kaliteli ürünlere herkesin uygun fiyatlarla ulaşması hedefleniyor.

Şirket Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra uluslararası pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda yeni işbirlikleri ve teknoloji projeleri geliştirmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar 20'den fazla ülkeye teknoloji ihracatı gerçekleştiren şirket, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki yapılanmaları üzerinden küresel ölçekte işbirliklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

TARIMDA DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, tarım sektörünün teknolojik dönüşümünün gelecek yıllarda hız kazanacağını belirterek, Agrotech'in bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmayı amaçladığını vurguladı.

Keskin, Agrotech'in kuruluşundan bu yana tarım üretimi ile teknolojiyi bir araya getiren bir model geliştirdiğinin ve tarımın artık yalnızca üretimden ibaret olmadığının altını çizerek, "Veri, yapay zeka, sensör teknolojileri ve dijital sistemler üretim süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Biz de Agrotech olarak tarım üretimini teknoloji ile entegre eden bir yapı kurarak hem verimliliği hem de sürdürülebilirliği artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketlerinin tarım teknolojileri alanında önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Keskin, "Tarım teknolojileri önümüzdeki dönemin en kritik alanlarından biri olacak. Sensör teknolojileri, görüntü işleme sistemleri, IoT çözümleri ve dron tabanlı uygulamalar üretim süreçlerinde önemli rol oynuyor. Bu alanda geliştirdiğimiz çözümlerle hem kendi üretim süreçlerimizi daha verimli hale getiriyor hem de farklı sektörlere teknoloji ihraç etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Keskin, tarımsal üretim, teknoloji çözümleri ve perakende alanlarında entegre bir yapı kurarak sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini aktardı.

Gelecek dönemde tarım, teknoloji ve sürdürülebilir üretimi bir araya getiren projelerin öncelikli olacağını vurgulayan Keskin, amaçlarının yalnızca üretim yapan bir şirket olmak değil, tarımın geleceğini teknolojiyle şekillendiren bir yapı kurmak olduğunu anlattı.

Türkiye'de geliştirdikleri bilgi birikimini uluslararası pazarlara taşıyarak küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Keskin, şunları kaydetti:

"Büyümeyi yalnızca operasyonel başarılarla değil, güçlü bir kurum kültürüyle birlikte ele alıyoruz. Great Place To Work Sertifikası’nı, ekiplerimizin katkısıyla inşa ettiğimiz güven kültürünün somut bir göstergesi olarak görüyoruz. Tarım ve teknoloji alanında dönüşümün kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Kadınların üretimde, inovasyonda ve liderlikte daha fazla yer aldığı bir gelecek için çalışıyoruz. WEPs imzacısı olarak bu yaklaşımı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Hayatın her alanında eşitliği ve kapsayıcılığı desteklemeyi taahhüt ediyoruz."