KAP’a yapılan açıklamaya göre şirketin bir süredir üzerinde çalıştığı araç muayene istasyonu projesinde somut adım atıldı.

16 Mart 2026 tarihinde imzalanan ön protokoller ile şu merkezlerde işletme süreci başladı:

• Erzurum (Merkez ve Oltu)

• Van (Merkez ve Erciş)

• Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bitlis (Merkezler)

38 MİLYON DOLARLIK DEV BÜTÇE VE FİNANSMAN MODELİ

Projenin toplam yatırım maliyeti 37.921.893 ABD doları olarak açıklandı. Yatırımın finansmanında hem şirketin öz kaynakları hem de banka kredileri aktif rol oynayacak.

Yatırımın sağlıklı yürütülebilmesi adına, şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan BESTE Araç Muayene İstasyonları A.Ş. lehine 40.250.000 ABD doları tutarında bir kredi limiti tanımlandı.

Ziraat Bankası tarafından tahsis edilen bu limit; zamana yayılarak, ihtiyaç duyulan miktarda ve kademeli olarak kullanılacak.

PAY SAHİPLERİ İÇİN KRİTİK NOT: AYRILMA HAKKI YOK

Yatırımcıların en çok merak ettiği yasal süreçlere de açıklık getirildi. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede:

• Yatırım kapsamında verilen teminatların yasal eşikleri aşmadığı,

• İşlemin "önemli nitelikli işlem" statüsüne girmediği belirtildi.

Bu çerçevede, söz konusu yatırım kararı pay sahipleri açısından bir ayrılma hakkı doğurmayacak.