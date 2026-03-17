Güne tavan fiyattan başlayan ve açılışta yaklaşık 21 milyon lot alım emriyle güçlü bir duruş sergileyen MCARD, ilerleyen dakikalarda gelen yoğun satış baskısına dayanamadı.

Tavanı bozduktan sonra devre kesici uygulanan hissede, saat 10.40 itibarıyla prim oranı yüzde 2 seviyelerine kadar çekildi. Yazım anında fiyat 119,40 TL'ye geriledi.

Kaynak: Forinvest

TERA YATIRIM SATIŞTA LİDER

Piyasa verilerine bakıldığında, saat 10.40 itibarıyla satış tarafındaki agresif tutum dikkat çekiyor.

Aracı kurum dağılımı (AKD) verilerine göre günün en büyük satıcısı, toplam satışın yüzde 55,11'ini tek başına gerçekleştiren Tera Yatırım oldu.

Satış baskısına karşı alım tarafında İş Yatırım (yüzde 14,48) ve Bulls Yatırım (yüzde 13,44) başı çekerken, "diğer" kategorisindeki küçük yatırımcıların alımların yüzde 47,56'sını oluşturması, kurumsal satışların bireysel yatırımcılar tarafından karşılanmaya çalışıldığını gösteriyor.

Ancak -2.210.802 seviyesindeki negatif "net" fark, satıcıların alıcılara oranla çok daha baskın olduğunu ve piyasadaki likidite dengesinin satış yönüne kaydığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

