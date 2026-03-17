Ak Yatırım analistleri, yayımladıkları raporda Aselsan hissesi için daha önce belirledikleri 266,00 TL hedef fiyatı, önemli bir artışla 387,00 TL seviyesine çıkardı. Kurum, aynı zamanda hisse için verdiği yatırım tavsiyesinde de iyileştirmeye giderek "Endeks Altı Getiri" olan beklentisini "Nötr" seviyesine yükseltti.

Hissenin mevcut piyasa koşullarındaki performansını değerlendiren kurum, 320,50 TL olan son işlem fiyatına göre ASELSAN'ın önümüzdeki dönemde %20,74 oranında bir prim potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

ASELSAN (ASELS) GÜNCEL ANALİZ TABLOSU

Ak Yatırım tarafından paylaşılan güncel veriler ve beklentiler şu şekildedir:

Aracı Kurum: Ak Yatırım

Yeni Hedef Fiyat: 387,00 TL

Eski Hedef Fiyat: 266,00 TL

Son Fiyat (17 Mart): 320,50 TL

Prim Potansiyeli: %20,74

Yeni Tavsiye: Nötr

Eski Tavsiye: Endeks Altı Getiri

Açıklanma Tarihi: 17 Mart 2026

Savunma sanayisindeki sipariş yoğunluğu ve teknolojik yatırımların, şirketin mali tabloları üzerindeki etkileri aracı kurumlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

