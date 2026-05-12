BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıkladı.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde net dönem kârını geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar 546 milyon 984 bin TL seviyesinden yüzde 84,7 artışla 6 milyar 551 milyon 167 bin TL seviyesine yükseltti.

Açıklanan güçlü bilanço sonrası aracı kurumlar da BIMAS hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncellemeye başladı.

İNFO YATIRIM HEDEF FİYATINI YÜKSELTTİ

İnfo Yatırım, BIMAS hissesi için hedef fiyatını 937 TL'den 1.067 TL'ye yükseltti. Kurum, hisse için "endeks üstü getiri" tavsiyesini korudu.

HALK YATIRIM'DAN "AL" TAVSİYESİ

Halk Yatırım, BIMAS hissesi için hedef fiyatını 945,40 TL seviyesinden 1.045 TL'ye çıkardı.

Kurum ayrıca hisse için "AL" tavsiyesini sürdürdü.

YAPI KREDİ YATIRIM'DAN 1.000 TL HEDEF

Yapı Kredi Yatırım, BIMAS için hedef fiyatını 920 TL'den 1.000 TL'ye yükseltti.

Kurumun hisseye yönelik tavsiyesi ise "AL" oldu.

İŞ YATIRIM HEDEF FİYATINI KORUDU

İş Yatırım, BIMAS hissesi için 993,77 TL hedef fiyatını korurken, hisseye ilişkin "AL" tavsiyesini sürdürdü.

ŞEKER YATIRIM VE DENİZ YATIRIM DA GÜNCELLEME YAPTI

Şeker Yatırım, BIMAS hissesi için hedef fiyatını 870 TL'den 965 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "AL" olarak devam ettirdi.

Deniz Yatırım ise BIMAS için 873 TL hedef fiyatını korudu ve hisseye yönelik "AL" tavsiyesini sürdürdü.

GÜÇLÜ OPERASYONEL PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Analistler, BİM'in ilk çeyrek finansallarında güçlü operasyonel performansın öne çıktığını değerlendiriyor.

Şirketin kârlılığındaki artışın yanı sıra operasyonel verimlilik ve güçlü satış performansının da bilanço üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.