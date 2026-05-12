Havacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS), 2026 yılı birinci çeyrek (2026/3) finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri artmasına rağmen, net zararındaki keskin yükseliş analistlerin radarındaydı. Bilançonun ardından 12 Mayıs günü 8 farklı aracı kurum, Pegasus için hedef fiyat ve tavsiyelerini güncelledi.

BİLANÇO ÖZETİ: SATIŞLAR ARTTI, ZARAR DERİNLEŞTİ

Açıklanan verilere göre Pegasus, operasyonel büyümesini sürdürse de maliyet kalemlerindeki artışı net kâra yansıtamadı:

Satışlar: Geçen yıla göre %39 artarak 32,7 milyar TL'ye ulaştı.

Net Dönem Kârı: Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre %194 artışla 7,75 milyar TL net zarar açıkladı.

FAVÖK: %87’lik bir düşüşle 175,9 milyon TL seviyesine geriledi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Pegasus (PGSUS) hissesi için 12 Mayıs 2026 tarihinde hedef fiyat açıklayan aracı kurumların listesi şu şekildedir:

Marbaş Menkul: Hedef fiyat 364,70 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %98,20

GCM Yatırım: Hedef fiyat 331,85 TL, Prim Potansiyeli %80,35

Deniz Yatırım: Hedef fiyat 305,50 TL, Tavsiye "Gözden Geçiriliyor", Prim Potansiyeli %66,03

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İnfo Yatırım: Hedef fiyat 296,00 TL, Tavsiye "Endeks Üstü Getiri", Prim Potansiyeli %60,86

Vakıf Yatırım: Hedef fiyat 283,00 TL (328 TL'den düşürdü), Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %53,80

Halk Yatırım: Hedef fiyat 266,80 TL, Tavsiye "Al", Prim Potansiyeli %45,00

İş Yatırım: Hedef fiyat 235,20 TL, Tavsiye "Tut", Prim Potansiyeli %27,82

Ak Yatırım: Hedef fiyat 215,00 TL (345 TL'den düşürdü), Tavsiye "Nötr", Prim Potansiyeli %16,84

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.