MASTOB olarak bankalarla faizsiz tatil kredisine yönelik çalışmaları tamamladıklarını belirten Süral, "Vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek" dedi.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) kararıyla kredi kartı limitlerinin düşürülmesinin ardından turizm sektöründe iç pazar için alternatif çözüm konusunda çalışma yapıldı.

Tatil harcamalarının enflasyona etkisinin olmadığını belirten MASTOB Başkanı Zafer Süral, bazı bankalarla görüşme yaptıklarını, kredi kartı limitlerinden bağımsız çeşitli ürünler konusunda anlaştıklarını söyledi.

Manavgat'ta 529 tesis ve 183 bin yatak olduğunu aktaran MASTOB Başkanı Süral, "Türkiye'nin en büyük konaklama kapasitesine sahip ilçe ve destinasyon Manavgat'tır. Bu bağlamda Manavgat, Türkiye'de 55 ilden daha büyük ekonomiye sahip. 2026 sezonunda dış pazarlar için umutluyuz ve rezervasyonlar iyiye gidiyor. 2026 için ilk sinyaller olumlu ama nazlı da bir sezon. Verilerimizi iyi takip EDIP pazarları ayrı ayrı dikkatli şekilde ele alıp; iyi fiyatlamayla doğru zamanda, doğru müdahalelerle sorun olmadan geçireceğimizi düşünüyorum. 2025 yılının üzerine çıkacağımıza eminim" diye konuştu.

KREDİ KARTI LİMİTİNDEN BAĞIMSIZ TATİL KREDİSİ

BDDK'nin enflasyonla mücadele amacıyla kredi kartlarının limitlerinin düşürülmesi konusunda aldığı kararın turizm sektörü adına olumsuz sonuçları olabileceğini değerlendirdiklerini anlatan Süral, bankalarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bankalarla tatile özel faizsiz kredi üzerinde çalışmaları tamamladıklarını anlatan Zafer Süral, şunları söyledi:

"Turizm yerli ve milli bir sektör. Turizmde harcanan paranın yüzde 97'si ülkemizde kalıyor. Bu sebeple, 'Turizm harcamaları enflasyonu şişirir veya dövizi artırır' diyemem. Şu anda kredi kartı limitleri kontrollü azaltılıyor. İnsanlarımızın tatil yapmalarını sağlamak için MASTOB olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bankalarla bu konuda görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda çeşitli ürünlerle insanların kredi kartı limitlerine takılmadan tatil yapmalarına imkan sağlamak için uğraştık. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek."

Ramazan Bayramı için otellerin çeşitli hazırlıklar yaptığını da aktaran MASTOB Başkanı Zafer Süral, "Ramazan Bayramı ile ilgili rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Otellerimiz sanatçılı programlar yaptı ve talep oldukça iyi görünüyor" dedi.