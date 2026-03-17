Orta Doğu'daki savaşın enerji piyasalarına etkisi sürerken, Goldman Sachs analistleri fiyat baskısının ham petrolden çok rafine ürünlerde yoğunlaştığına dikkat çekti.

Bankaya göre, özellikle jet yakıtı ve dizel gibi ürünlerde artışın daha belirgin olduğu görülüyor.

RAFİNE ÜRÜNLERDE DAHA SERT FİYAT ARTIŞI

Goldman Sachs analistleri Yulia Zhestkova Grigsby ve Daan Struyven, "Birçok rafine üründe fiyat artışı ham petrole kıyasla çok daha güçlü oldu" değerlendirmesinde bulundu. Analistler, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıkların dizel, jet yakıtı ve fuel-oil üretiminde düşüş riskini artırdığını ifade etti.

FİYATLAR HIZLA YÜKSELDİ

Çatışmaların başlamasından bu yana ham petrol fiyatları yüzde 40'tan fazla artarak Brent petrolü 100 doların üzerine taşıdı. Ancak rafine ürünlerdeki artışın daha sert olduğu dikkat çekti.

Asya'nın bazı bölgelerinde yakıt maliyetleri kısa sürede iki katına kadar yükselirken, Güney Kore, Çin ve Tayland iç piyasayı korumak amacıyla ihracat kısıtlamalarına yöneldi.

ORTA VE AĞIR PETROL ARZI KRİTİK ROL OYNUYOR

Goldman Sachs analistleri, savaşın Basra Körfezi üreticilerinin rafine ürün ihracat kapasitesini zayıflattığını ve rafineri kesintilerine yol açtığını belirtti. Ayrıca, özellikle dizel üretimi için uygun ham petrol türlerinin akışında ciddi azalma yaşandığına işaret etti.

Analistler, "Basra Körfezi'nden yapılan tipik ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 60'ı orta ve ağır ham petrolden oluşuyor (genellikle jet yakıtı, dizel ve fuel oil üretiminde kullanılır) ve Orta Doğu dışında bu tür petrolü sağlayabilecek alternatif üreticiler oldukça sınırlı" ifadelerini kullandı.

Brent petrolde son durum

Brent petrolün varil fiyatı bugün 13.02 yazım saati itibarıyla yüzde 2,65 yükselişle 102,87 dolar seviyesinde seyrediyor.