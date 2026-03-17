UBS, altın fiyatları üzerindeki kısa vadeli baskıya rağmen uzun vadeli görünümün güçlü olduğunu vurgulayarak, 2026 yılı sonuna kadar ons altının 5.900 - 6.200 dolar bandına ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

Küresel piyasalarda Orta Doğu eksenli çatışmaların ardından ons altın fiyatı, 5.200 dolar seviyesinin üzerinde tutunamayarak zayıf bir performans sergiledi. "Yüksek petrol fiyatı, yüksek küresel enflasyon ve yüksek faiz oranları" denkleminin piyasada ağırlık kazanması, altın elde tutmanın maliyetini artırarak sarı metal üzerinde beklenmedik bir satış baskısı yarattı.

Piyasada "Altında yükseliş hikâyesi sona mı erdi?" soruları tartışılırken, İsviçre merkezli finans devi UBS’ten yatırımcıları heyecanlandıran kapsamlı bir analiz geldi.

KISA VADELİ BASKI, UZUN VADELİ GÜÇ

UBS analistleri, ons fiyatının geçtiğimiz yıl %65 oranında prim yaptığını hatırlatarak, Mart ayındaki durgunluğu yatırımcıların enerji emtialarına yönelmesine ve likidite arayışına bağlıyor. Güçlü dolar ve faiz artışı beklentilerinin altın için kısa vadede olumsuz bir tablo çizdiğini belirten banka, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çatışmalar ne kadar uzarsa risk o kadar artar. Merkez bankaları ani faiz artırımları öncesi enflasyon riskini izleyecektir. Bu durum, altının riskten korunma talebini (hedge) yeniden canlandıracaktır. Tarihsel veriler, altının uzun vadede her zaman enflasyona karşı en güçlü koruma aracı olduğunu doğrulamaktadır."

2026 PROJEKSİYONU: ROTADA 6.200 DOLAR VAR

Altın talebinin kurumsal tarafta güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çeken UBS, yapısal eğilimlerin altını destekleyeceğini öngörüyor. Bankanın raporunda öne çıkan temel destekleyici unsurlar şunlar:

Merkez Bankası Alımları: Küresel ölçekte merkez bankalarının altın stoklarını artırmaya devam etmesi.

Borç Endişeleri: Devlet borçlarının sürdürülemez seviyelere ulaşması.

Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırımcıların dolardan uzaklaşarak güvenli liman arayışını sürdürmesi.

Bu faktörler ışığında UBS, ons altın fiyatının 2026 yılı sonuna kadar 5.900 - 6.200 dolar bandına doğru kademeli bir yükseliş yaşayacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERKalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendiKalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi
PARTNERBorsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı