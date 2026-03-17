Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, yerel pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında beklenen 2,17 TL’lik dev artış için tarih netleşti. Ancak devreye giren eşel mobil sistemi ile zammın tamamı sürücülere yansıtılmayacak.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen düzenleme ile toplam artışın büyük bir kısmı vergi ayarlamasıyla dengelenecek.

2,17 liralık artışın yüzde 75’i (yaklaşık 1,63 TL), özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanacak.

Artışın sadece yüzde 25’lik kısmı olan yaklaşık 54 kuruş, doğrudan tabela fiyatlarına yansıtılacak.

Akaryakıta zam geliyor: Benzinde dev artış için tarih netleşti 1

17 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.41 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Akaryakıta zam geliyor: Benzinde dev artış için tarih netleşti 2

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 61.26 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL

Akaryakıta zam geliyor: Benzinde dev artış için tarih netleşti 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL

Akaryakıta zam geliyor: Benzinde dev artış için tarih netleşti 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 65.89
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 61.41
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.4
Gazyağı 89.15
