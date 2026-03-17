Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, yerel pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında beklenen 2,17 TL’lik dev artış için tarih netleşti. Ancak devreye giren eşel mobil sistemi ile zammın tamamı sürücülere yansıtılmayacak.
Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen düzenleme ile toplam artışın büyük bir kısmı vergi ayarlamasıyla dengelenecek.
2,17 liralık artışın yüzde 75’i (yaklaşık 1,63 TL), özel tüketim vergisinden (ÖTV) karşılanacak.
Artışın sadece yüzde 25’lik kısmı olan yaklaşık 54 kuruş, doğrudan tabela fiyatlarına yansıtılacak.
17 MART 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 61.41 TL
Motorin litre fiyatı: 65.91 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 61.26 TL
Motorin litre fiyatı: 65.76 TL
LPG litre fiyatı: 29.89 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.38 TL
Motorin litre fiyatı: 67.03 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.65 TL
Motorin litre fiyatı: 67.31 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL