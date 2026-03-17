Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi Şubat 2026 verilerini açıkladı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında artarak 215,5 seviyesinde gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 oranında azaldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31,0 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde oldu.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,0 oranında arttı.

YKKE 2026 Şubat’ta, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,4, 1,8 ve 0,7 oranlarında artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 41,0, 36,1 ve 34,1 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Şubat 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 41,0 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20,0 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde oldu.