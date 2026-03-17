Kurumun teknik analiz raporuna göre, grafiklerinde yükseliş sinyali görülen ve pozitif ayrışması beklenen hisseler şunlar oldu:

AKBNK, CWENE, EKGYO, MAVI, OYAKC, PEGSUS, THYAO, TSKB ve HALKB.

Öte yandan, teknik görünümü zayıflayan ve düşüş sinyali veren hisseler listesinde ise şu semboller yer aldı:

GLRMK ve KTLEV.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

KAPANAN ÖNERİLER VE GETİRİ DETAYLARI

Garanti Yatırım, strateji listesinde yer alan bazı hisse önerilerini hedeflenen seviyelerin görülmesiyle birlikte kapattığını duyurdu. Kapanan pozisyonlara ilişkin detaylar şu şekildedir:

AKBNK: Öneri, 74,10 - 74,25 TL fiyat aralığında realize edilerek kapatıldı.

HALKB: Hissedeki teknik beklenti, %1,2’lik bir artış oranı ile sonlandırıldı.

TSKB: Öneri, 12,62 - 12,65 TL fiyat seviyelerinde hedefe ulaşmasıyla kapatıldı.

KTLEV (Satış Önerisi): Teknik düşüş beklentisiyle paylaşılan öneri, 59,25 - 59,00 TL aralığında kapatılarak işlem tamamlandı.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.