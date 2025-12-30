Tekfen Holding (TKFEN) ve Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) yatırımcıları, yeni yıla hesaplarına yansıyacak temettü ödemeleriyle girecek.

İşte yarının (31 Aralık Çarşamba) temettü takvimi ve hisse başına düşen net tutarlar:

YILIN SON TEMETTÜ TAKVİMİ

Yarın, Tekfen Holding için tek seferlik nakit temettü, Meditera için ise planlanan kâr payı dağıtımının 3. taksiti için "hak kullanım tarihi" olacak.

Yatırımcıların hesaplarına (T+2 kuralı ve resmi tatil takvimi dikkate alındığında) nakit girişlerinin yeni yılın ilk işlem günlerinde yansıması bekleniyor.

Ancak hak kazanmak için yarın seans açılışında hisseye sahip olunması gerekiyor.

Dağıtılacak tutarların detayları şöyle:

HİSSE FİYATLARINDA DÜZELTME OLACAK

Yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta ise fiyat düzeltmesi.

31 Aralık Çarşamba sabahı, Borsa İstanbul açılışında her iki hissenin teorik fiyatı, dağıtılacak brüt temettü tutarı kadar düşürülerek işleme başlayacak.