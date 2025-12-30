Borsa İstanbul’da işlem gören ve her biri 0,01 gram altına denk gelen Darphane Altın Sertifikası (ALTINS1), "çökecek" uyarılarına rağmen yükselişini sürdürüyor.

Spot piyasada altının gramı ile borsadaki sertifikanın ima ettiği fiyat arasındaki uçurum, rasyonel sınırları zorlayan bir tablo ortaya koydu.

GRAM YÜZDE 1, ALTINS1 YÜZDE 3 ARTIYOR

Piyasalarda bugün yaşanan hareketlilik, matematiksel gerçeklerle piyasa fiyatlamasının nasıl ayrıştığını gözler önüne serdi.

Spot piyasada (kuyumcu ve bankalarda) gram altın 6.000 TL seviyelerinde işlem görürken, borsadaki fiyatlama bambaşka bir hikaye anlatıyor.

• Borsadaki Durum: ALTINS1 koduyla işlem gören sertifikanın birim fiyatı bugün saat 13.50 itibarıyla 97 TL seviyelerine ulaştı.

• Matematiksel Karşılık: Her 100 sertifika 1 gram altına denk geldiği için, borsadan altın almanın gram maliyeti 9.700 TL'ye tekabül ediyor.

• Dev Makas: Bu durum, yatırımcının borsada aynı miktardaki altın için, fiziki piyasaya kıyasla yaklaşık 3.000 TL daha fazla ödeme yapmayı göze aldığı anlamına geliyor.

Altın piyasası genelinde yüzde 1'lik bir yükseliş yaşanırken, ALTINS1 tarafında yüzde 3'ü bulan değer artışları, yatırımcının bu enstrümana olan agresif ilgisini kanıtlar nitelikte.

GETİRİ YARIŞINDA AÇIK ARA LİDER

2025 yılı verileri incelendiğinde, sertifikanın neden bu denli talep gördüğü getiri oranlarında gizli. Altın yatırımcısı için kazançlı geçen yılda sıralama şu şekilde oluştu:

• Darphane Altın Sertifikası: Yüzde 140 Getiri

• Spot Gram Altın: Yüzde 100 Getiri

• Banka Altın Hesapları: Yüzde 90 Getiri

Fiziki altın ve banka hesapları yatırımcısını enflasyona karşı korurken, altın sertifikası spekülatif fiyatlamanın da etkisiyle getiri şampiyonu oldu.

NEDEN BU KADAR PAHALI?

Fiziki altına kıyasla yüzde 50'yi aşan primle işlem görmesine rağmen talebin kesilmemesinin ardında üç temel psikolojik ve teknik faktör yatıyor:

• Saklama Kolaylığı ve Güven: Yatırımcı, altını yastık altında saklama riskine girmek yerine devlet güvencesi (Darphane) ve Borsa İstanbul saklama altyapısını tercih ediyor.

• Sınırlı Arz: Toplamda 500 milyon adet ile sınırlandırılan arz, talebin yoğunlaştığı dönemlerde fiyatı yukarı itiyor.

• Vergi ve Alım-Satım Avantajı: Borsada alım-satım makasının bankalara göre daha dar olması ve işlem kolaylığı (t+2 beklemeden satış imkanı gibi avantajlar) küçük yatırımcıyı cezbediyor.

FİZİKİ TESLİMAT GÜVENCESİ

S1 sertifikasının "sanal" olarak adlandırılmasına rağmen arkasında fiziksel bir karşılık bulunuyor.

Portföyünde en az 50 gram karşılığı (5000 adet) sertifika bulunduran yatırımcılar, Darphane Genel Müdürlüğü’ne başvurarak varlıklarını fiziki 24 ayar gram altına dönüştürebiliyor.

Yatırımcılar bu altınları ister elden teslim alıyor, isterlerse sigortalı kargo ile adreslerine talep edebiliyor.

ELİNİZDEKİ BİRİKİMLE SERTİFİKA ALMAK MI YOKSA FİZİKİ ALTIN ALMAK MI DAHA KÂRLI OLUR?

İşte 100.000 TL gibi örnek bir bütçe ile yapılan yatırımın, fiziki piyasa (kuyumcu/banka) ile borsa sertifikası arasındaki çarpıcı farkını gösteren analiz:

Grafikte ve tabloda görüldüğü üzere şu anki fiyatlarla Altın sertifikası almak, fiziki altına göre yüzde 38 daha az altın sahibi olmanıza neden oluyor.

• Matematiksel Gerçek: 100.000 TL'nizi kuyumcuda altına çevirirseniz yaklaşık 16.6 gram alabiliyorken, borsada bu parayla sadece 10.3 gram karşılığı sertifika alabiliyorsunuz.

• 6 Gramlık Fark: Aradaki 6,36 gramlık fark, bugünkü spot fiyatla (6.000 TL'den) yaklaşık 38.000 TL'lik bir alım gücü kaybı anlamına geliyor.

• Sonuç: Eğer amacınız "fiziki altına dönüştürmek" ise şu an borsadan sertifika alıp onu dönüştürmeye çalışmak çok maliyetli. Ancak amacınız sadece borsadaki bu "agresif fiyat hareketinden" kısa vadeli kâr etmek ise bu tamamen farklı (ve yüksek riskli) bir strateji olur.

Özetle; güvenli liman arayan ve uzun vade düşünen biri için şu anki makasla sertifika, aşırı pahalı görünüyor.

Sertifika ile spot piyasa arasındaki bu rekor makasın sürdürülebilirliği tartışma konusu. Yatırımcıların, "güvenli liman" ararken ödedikleri yüksek primin riskini de göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

