İslam Memiş, piyasalarda belirsizlik üzerinden kazanç sağlanan bir düzen kurulduğunu ifade etti. Noel tatili nedeniyle Avrupa ve ABD piyasalarının kapalı olmasına rağmen fiyatlarda yaşanan büyük dalgalanmalara dikkat çeken Memiş, ortada savaş veya barış gibi önemli bir haber akışı yokken platin ve paladyumda %15-16, gümüşte ise %11’lik düşüşler yaşanmasının normal olmadığını savundu.

KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLARA UYARI

Sert dalgalanmaların insanları bu oynaklığa alıştırmak için yapıldığını söyleyen Memiş, şu uyarıları yaptı:

En büyük kaybı kaldıraçlı işlem, açığa satış ve forex yapanlar yaşıyor.

Varlıkların bir günde kaybedilmesi bu ortamda kaçınılmaz bir sondur.

Sabırsız yatırımcılar bu süreçte her şeyini kaybedebilir.

MAKAS ARALIĞI "ASGARİ ÜCRET" SEVİYESİNDE

Piyasada fırsatçılığın arttığını belirten Memiş, sahadan aldığı bilgileri paylaştı:

Gümüşün kilogram fiyatı bir gün içinde 108 TL ile 121 TL arasında değişim gösterdi.

Alt ve üst bant arasındaki farkın neredeyse bir asgari ücret kadar olması, piyasa yapmayı zorlaştırıyor.

Benzer bir durumun Ekim ayında altın piyasasında da yaşandığını hatırlatan Memiş, kilogram altında 12.500 dolara çıkan işçiliklerin sistem patlatıldıktan sonra 400 dolara kadar düştüğünü, aradaki 10 bin doların "buhar olduğunu" ifade etti.

"GERÇEK PARA ALTIN VE GÜMÜŞTÜR"

Kısa vadeli magazinel fiyat hareketlerine takılmamak gerektiğini vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcılar için tablonun değişmediğini söyledi:

Altın ve gümüş tarafında temel anlamda bir sorun bulunmuyor.

Gerçek para altın ve gümüştür; günlük iniş çıkışlar uzun vadeli yatırımcı için anlamsızdır.

Panik yapmadan trendi takip edenlerin uzun vadede kazanmaya devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: TGRT Haber