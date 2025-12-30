SPK’nın yayımladığı karara göre LIDER FAKTORING AŞ, mevcut 558,36 milyon TL olan sermayesini, 530,44 milyon TL bedelsiz sermaye artırımı ile 1 milyar 88 milyon TL seviyesine yükseltecek.

Bu işlem sonucunda 1.000 lotu bulunan yatırımcı, 950 lot bedelsiz pay alacak ve toplamda 1.950 lota ulaşacak. Bedelsiz artırım tamamen iç kaynaklardan karşılanacak.

Lider Faktoring, ticari alacakların finansmanı alanında faaliyet gösterirken, güçlü bilanço yapısı ve kârlılık performansıyla dikkat çekiyor. Şirketin özkaynaklarını büyütme stratejisi kapsamında alınan bu kararın, hisse likiditesini artırması ve yatırımcı tabanını genişletmesi bekleniyor.