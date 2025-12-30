Formül Plastik Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Formül Plastik’in halka arz izahnamesi SPK tarafından onaylandı. Ancak talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı. Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapacağı duyuru ile birlikte Ocak 2026 içerisinde talep toplama sürecine çıkması bekleniyor.

Talep toplama tarihleri açıklandığında, yatırımcılar aracı kurumlar üzerinden halka arza katılım sağlayabilecek.

Formül Plastik Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

SPK bültenine göre Formül Plastik halka arzında:

1 TL nominal değerli paylar 30,24 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

Halka arzda fiyat aralığı bulunmuyor; tüm yatırımcılar aynı sabit fiyat üzerinden talep girişi yapacak.

Formül Plastik Kaç Lot Verir? (Tahmini)

Formül Plastik halka arzında:

30 milyon TL bedelli sermaye artırımı

10 milyon TL mevcut ortak pay satışı

olmak üzere toplamda 40 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Dağıtımın eşit dağıtım yöntemiyle yapılması bekleniyor. Talep büyüklüğüne göre tahmini lot dağılımı şu şekilde şekillenebilir:

500 bin katılım: yaklaşık 60–80 lot

1 milyon katılım: yaklaşık 30–40 lot

1,5 milyon katılım: yaklaşık 20–25 lot

(Bu rakamlar tamamen talep yoğunluğuna göre değişebilir, resmi dağıtım sonuçları talep toplama sonrası açıklanacaktır.)

Formül Plastik Halka Arz Büyüklüğü

Halka arz fiyatı: 30,24 TL

Toplam nominal pay: 40 milyon TL

Yaklaşık halka arz büyüklüğü: 1,2 milyar TL

HALKA ARZ Sonrası Ne Olacak?

Halka arzın tamamlanmasının ardından Formül Plastik paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmesi bekleniyor. Şirketin elde edeceği gelirin, üretim kapasitesinin artırılması ve finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.