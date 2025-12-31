2025 yılını geride bırakıp 2026'ya geçerken, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin temettü performansı netleşti. Yıl boyunca aralarında FORD OTOSAN, Migros, TURKCELL ve Türk Hava Yolları'nın da bulunduğu toplam 172 şirket, hissedarlarına nakit temettü dağıtımı yaptı.

226,7 MİLYAR TL'LİK NAKİT TEMETTÜ DAĞITILDI

Bu 172 şirket, gerek 2024 yılı kârlarından, gerekse 2025 yılına ilişkin avans kâr payı ödemeleri kapsamında hissedarlarına toplam 226 milyar 746,95 milyon TL net temettü ödedi. Ortaya çıkan tablo, 2025'in yatırımcılar açısından güçlü bir temettü yılı olduğunu gösterdi.

TEMETTÜDE ZİRVE FORD OTOSAN VE TÜPRAŞ'IN

2025 temettü karnesinde en yüksek dağıtımı yapan şirketler Ford Otosan ve Tüpraş oldu. Ford Otosan, hissedarlarına toplam 25 milyar 907,5 milyon TL net kâr payı dağıtarak listenin ilk sırasında yer aldı. Tüpraş ise yıl içinde iki taksitte gerçekleştirdiği ödemelerle 24 milyar 904,99 milyon TL net temettü dağıttı.

KOÇ HOLDİNG, GARANTİ VE ENKA ÜST SIRALARDA YER ALDI

Yüksek temettü ödeyen şirketler arasında Koç Holding, Garanti BBVA ve Enka İnşaat da dikkat çekti. Koç Holding hissedarlarına 16 milyar 11,29 milyon TL, Garanti BBVA 15 milyar 669,75 milyon TL, Enka İnşaat ise 12 milyar 240,02 milyon TL net nakit kâr payı ödedi.