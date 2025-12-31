ATEKS hisseleri, şirketin yüzde 2023,80 oranındaki bedelsiz sermaye artışı sonrasında alımların artmasıyla tavan serisini başlamıştı.

ATEKS hisselerinde ne oluyor? Tavan seriye devam: Yüzde 143 yükseldi

Aralık ayı başında 76 TL seviyelerinde olan ATEKS, ayın ortasından itibaren üst üste tavan serileri yakalayarak 192,50 TL zirvesine kadar tırmandı. Bu, yatırımcısına sadece bir ayda parasını 2,5 katına çıkarma fırsatı verdi. Hisseler aylık bazda yüzde 118,73 kazandırdı.

%2023 Bedelsiz Kararı Alan ATEKS Hisselerinde 10 Günde %80 Artış

ATEKS’TE ZİRVE DÖNÜŞÜ

192,50 TL seviyesi test edildikten sonra gelen yoğun satışlar, "tavanın bozulması" ve ardından "tabana kilitlenme" ile sonuçlandı. Bu sonuç kâr realizasyonuna işaret etti. ATEKS hisseleri 172,8 TL’ye geriledi.

