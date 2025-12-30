Hissedeki sert yükselişin fitilini, yönetim kurulunun aldığı yüzde 2000’i aşan bedelsiz sermaye artırımı kararı ateşledi.

Yatırımcıların uzun süredir beklediği bu potansiyelin realize edilmesi ve kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) düşmesiyle birlikte hissede agresif bir alım dalgası başladı.

KIVILCIMI "DEV BEDELSİZ" ÇAKTI

Karar öncesinde yıl içinde 70 TL bandında seyreden hisse, haber akışıyla birlikte dikey bir yükseliş trendine girdi.

• Tavan Serisi Sürüyor: Geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan ATEKS, yeni haftaya da tavan serisiyle başladı.

• Güncel Fiyat: Haftanın ikinci işlem gününde (30 Aralık Salı) hisse saat 11.00 itibarıyla 192 TL seviyesine demir attı ve tavan bozmadı.

• Aylık Getiri: Son 30 günde yatırımcısına yüzde 143 oranında getiri sağladı.

YILLIK "NEGATİF" TABLO TARİH OLDU

ATEKS’teki bu hareket, sadece kısa vadeli bir spekülasyon olmanın ötesinde hissenin yıllık performans tablosunu tamamen değiştirdi.

Sadece 2 hafta öncesine kadar yıllık bazda yatırımcısına kaybettiren hisse, bu kısa süreli ralli ile tüm yıllık kayıplarını sildi ve bugün itibarıyla yıllık bazda yüzde 9'a yakın artıya geçti.

Analistler, bedelsiz sermaye artırımı haberlerinin özellikle sığ piyasalarda ve yıl sonu kapanışlarında hisseler üzerinde "katalizör" etkisi yarattığını belirtiyor.

HİSSELERLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE YORUMLAR İÇİN FORUMA TIKLAYIN!



ATEKS, 2024’ün son çeyreğinde gösterdiği bu performansla, Borsa İstanbul’un en çok konuşulan ve işlem hacmiyle dikkat çeken hisseleri arasına adını yazdırmış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

