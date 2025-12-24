Borsa İstanbul’da işlem gören Akın Tekstil (ATEKS), sermaye yapısını güçlendirmeye yönelik aldığı kararın ardından piyasada dikkat çekici bir performans sergiliyor. Şirketin geçtiğimiz günlerde duyurduğu yüksek oranlı sermaye artırımı planı, yatırımcı tarafında güçlü bir talep oluştururken hisse fiyatlarını da yukarı yönlü tetikledi.

Sermaye Artırım Kararının Detayları

Akın Tekstil tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, şirketin 25.200.000 TL olan mevcut sermayesinin toplamda 630.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar verildi. Bu artışın en önemli kısmını, iç kaynaklardan karşılanacak olan %2023,80 oranındaki bedelsiz paylar oluşturuyor. Aynı kararda ayrıca %376,19 oranında bir bedelli sermaye artırımı da yer alıyor. Şirketin özsermayesini ciddi oranda artıracak olan bu hamle, piyasa tarafından pozitif bir gelişme olarak fiyatlandı.

Hisse Fiyatındaki 10 Günlük İvme

ATEKS Hisse Grafiği - 24 Aralık 2025 Çarşamba

Bedelsiz sermaye artırımı kararının kamuoyuna yansımasını takip eden 10 işlem günü içerisinde ATEKS hisseleri, borsadaki genel seyirden pozitif yönde ayrıştı. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan hisse senedi, bu kısa süre zarfında yaklaşık %80 oranında bir değer kazancı kaydederek son dönemin en çok konuşulan varlıkları arasına girdi. Bu hızlı yükseliş, genellikle bedelsiz artırımların getirdiği likidite artışı ve şirkete duyulan güvenin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Resmi Onay Süreci ve Gelecek Projeksiyonu

Şu an için yönetim kurulu kararı aşamasında olan sermaye artırımı sürecinin hayata geçmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı bekleniyor. Kurulun incelemelerinin ardından verilecek onay ile birlikte hak kullanım tarihleri netleşecek ve yeni paylar yatırımcı hesaplarına tanımlanacak. Uzmanlar, bu tür yüksek volatilite gösteren dönemlerde yatırımcıların piyasa risklerini ve resmi açıklamaları yakından takip etmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulunuyor.