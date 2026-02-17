Dün yayımlanan 2025 yılı faaliyet raporu, Plastikkart (PKART) hisselerinde doping etkisi yarattı.

Güne güçlü bir alıcılı seyirle başlayan hisseler, saat 11.11 itibarıyla yüzde 9,95 değer kazanarak 81,25 TL tavan fiyatına yükseldi.

Hissede yaşanan yükselişle birlikte oluşan güncel veriler şöyle şekillendi:

• Günlük Değişim: Yüzde 9,95 artış.

• Hacim (TL): 20.455.093 TL.

• Hacim (Lot): 251.755 adet.

• Yıllık En Yüksek: Bugün ulaşılan 81,25 TL seviyesi, aynı zamanda yılın en yüksek seviyesi olarak kayda geçti.

PLASTİKKART 2025 YILI ÖZET FİNANSAL VERİLERİ

Şirketin paylaştığı özet sonuçlar, 2025 yılı genelinde operasyonel karlılığın korunduğunu gösteriyor.

Şirketin dönen varlıkları bir önceki yıla göre belirgin bir artış göstererek 334,5 milyon TL'den 534,7 milyon TL seviyesine yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynaklar da 482,1 milyon TL'ye ulaşarak güçlenmeye devam etti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.