GESAN, yaklaşık 19 milyon dolarlık yeni enerji sözleşmesi sonrası yükselişe geçti. Hisse 54–60 TL bandından tepki verirken artan hacim ve para girişi dikkat çekti. Döviz bazlı iş anlaşması ciro beklentisini güçlendirirken yatırımcı ilgisi yeniden arttı.
Borsa İstanbul’un dikkat çeken enerji hisselerinden Girişim Elektrik (GESAN), son günlerde hem haber akışı hem de grafik görünümüyle yatırımcı radarına girdi. Şirketin açıkladığı yaklaşık 19 milyon dolarlık yeni iş anlaşması sonrası hissede yukarı yönlü hareket hızlandı.
İhale haberi fiyatlamayı tetikledi
GESAN’ın açıkladığı yeni sözleşme, şirketin backlog (sipariş birikimi) tarafını güçlendirdi. Döviz bazlı olması ve enerji altyapı projelerine yönelik olması nedeniyle yatırımcılar tarafından ciro ve kârlılık artışı beklentisiyle pozitif fiyatlandı.
Enerji ve taahhüt şirketlerinde yeni iş anlaşmaları genellikle ileriye dönük nakit akışı görünümünü güçlendirdiği için, piyasa bu tür haberleri hızlı satın alabiliyor.
Grafik ne diyor?
Paylaşılan uzun vadeli grafikte dikkat çeken birkaç önemli sinyal var:
1- Büyük ralliler sonrası benzer sıkışma
2022–2023 döneminde hissede güçlü bir yükseliş dalgası yaşanmış, ardından yatay-konsolidasyon süreci gelmişti. Şimdi benzer bir yapı tekrar oluşuyor.
2- Kritik yatay destek bölgesi
54–60 TL bandı grafikte önemli bir yatay destek/direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Hisse uzun süre bu bantta sıkıştıktan sonra yukarı yönlü tepki verdi.
3- Hacim dikkat çekiyor
Son yükselişle birlikte hacimde artış görülmesi, hareketin sadece spekülatif değil haber destekli alım içerdiğini düşündürüyor.
4- Olası senaryo
Geçmişteki büyük yükseliş hareketinin ardından gelen yatay sürece benzer bir yapı oluşması, bazı yatırımcılar tarafından “yeni trend başlangıcı” olarak yorumlanıyor. Ancak bunun teyidi için fiyatın güçlü şekilde yukarı trend oluşturması gerekiyor. GESAN’daki yükselişin temelinde:
Yeni alınan milyon dolarlık iş anlaşması
Döviz bazlı gelir beklentisi
Teknik olarak sıkışma sonrası yukarı kırılım denemesi
Artan hacim ve para girişi faktörleri birlikte etkili görünüyor.
Uyarı: Bu içerikte yer alan grafik yorumları kişisel değerlendirme niteliğindedir. Teknik analiz kesinlik içermez, piyasa koşullarına göre farklı sonuçlar oluşabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.