Borsa İstanbul’un dikkat çeken enerji hisselerinden Girişim Elektrik (GESAN), son günlerde hem haber akışı hem de grafik görünümüyle yatırımcı radarına girdi. Şirketin açıkladığı yaklaşık 19 milyon dolarlık yeni iş anlaşması sonrası hissede yukarı yönlü hareket hızlandı.

İhale haberi fiyatlamayı tetikledi

GESAN’ın açıkladığı yeni sözleşme, şirketin backlog (sipariş birikimi) tarafını güçlendirdi. Döviz bazlı olması ve enerji altyapı projelerine yönelik olması nedeniyle yatırımcılar tarafından ciro ve kârlılık artışı beklentisiyle pozitif fiyatlandı.

Enerji ve taahhüt şirketlerinde yeni iş anlaşmaları genellikle ileriye dönük nakit akışı görünümünü güçlendirdiği için, piyasa bu tür haberleri hızlı satın alabiliyor.

Grafik ne diyor?

Paylaşılan uzun vadeli grafikte dikkat çeken birkaç önemli sinyal var:

1- Büyük ralliler sonrası benzer sıkışma

2022–2023 döneminde hissede güçlü bir yükseliş dalgası yaşanmış, ardından yatay-konsolidasyon süreci gelmişti. Şimdi benzer bir yapı tekrar oluşuyor.

2- Kritik yatay destek bölgesi

54–60 TL bandı grafikte önemli bir yatay destek/direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Hisse uzun süre bu bantta sıkıştıktan sonra yukarı yönlü tepki verdi.

3- Hacim dikkat çekiyor

Son yükselişle birlikte hacimde artış görülmesi, hareketin sadece spekülatif değil haber destekli alım içerdiğini düşündürüyor.

4- Olası senaryo

Geçmişteki büyük yükseliş hareketinin ardından gelen yatay sürece benzer bir yapı oluşması, bazı yatırımcılar tarafından “yeni trend başlangıcı” olarak yorumlanıyor. Ancak bunun teyidi için fiyatın güçlü şekilde yukarı trend oluşturması gerekiyor. GESAN’daki yükselişin temelinde:

Yeni alınan milyon dolarlık iş anlaşması

Döviz bazlı gelir beklentisi

Teknik olarak sıkışma sonrası yukarı kırılım denemesi

Artan hacim ve para girişi faktörleri birlikte etkili görünüyor.

Uyarı: Bu içerikte yer alan grafik yorumları kişisel değerlendirme niteliğindedir. Teknik analiz kesinlik içermez, piyasa koşullarına göre farklı sonuçlar oluşabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.