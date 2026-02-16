Otomotiv Sanayii Derneği’nin açıkladığı Ocak 2026 verileri sektörde daralmaya işaret ederken, Borsa İstanbul’da işlem gören FROTO ve TOASO hisseleri hem ihracat performansı hem teknik görünüm tarafında yatırımcının radarına girdi.

Ocak ayında toplam otomotiv üretimi %5,2, otomobil üretimi %17,2 gerilerken; toplam ihracat %27,6 düşüş gösterdi. Ancak şirket bazında tablo farklılaştı.

FROTO: İhracat düştü ama teknik trend hâlâ yukarı

Ford Otosan’ın ihracatı Ocak ayında 25.823 adet ile %14 geriledi. Veri kısa vadede sınırlı negatif algılansa da hisse teknik görünümde güçlü trendini koruyor.

Teknik seviyeler:

Pivot: 128 TL

Direnç: 130 – 131 – 133 TL

Destek: 127 – 125 – 124 TL

Trend değişim seviyesi: 119,7 TL

RSI ve momentum göstergeleri yukarı yönlü ve aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor. Hisse 119,7 TL üzerinde kaldığı sürece ana yükseliş trendinin korunabileceği belirtiliyor.

Son bir ayda %27,8, yılbaşından bu yana %39’un üzerinde yükselen FROTO’da teknik yapı güçlü kalmaya devam ediyor.

TOASO: İhracat patladı, teknik görünüm yukarı

TOASO tarafında ise çok daha güçlü bir veri akışı geldi. Ocak ihracatı 3.168 adet ile %2247 artış gösterdi.

Bu veri hisse tarafında teknik görünümü de destekliyor.

Kritik teknik seviyeler:

Pivot: 335 TL

Direnç: 342 – 345,5 – 352,5 TL

Destek: 331,5 – 324,5 – 321 TL

Trend değişim seviyesi: 314,7 TL

RSI göstergesi 74 seviyesinde ve yukarı yönlü. Hisse 314,7 TL üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendinin korunabileceği ifade ediliyor.

Yılbaşından bu yana %37, son bir yılda %76 yükselen TOASO’da teknik momentum güçlü kalmayı sürdürüyor.

Borsada otomotiv hisselerinde yeni dönem: Ayrışma

Ocak verileri sonrası tablo netleşti:

Sektör geneli: daralma → negatif

FROTO: güçlü trend, veri sınırlı zayıf → nötr/pozitif

TOASO: güçlü veri + teknik momentum → pozitif ayrışma

Kısa vadede otomotiv hisselerinde sektör geneli yerine şirket bazlı fiyatlama ve teknik seviyelerin daha belirleyici olması bekleniyor.