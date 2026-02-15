Borsa İstanbul'da yılbaşından bu yana ESEN pozitif rüzgarlar, getiri endeksini %27 yukarı taşırken, profesyonel portföy yöneticileri bu yükselişi adeta bir kaldıraç gibi kullandı. Yatırımcıların "Hangi hisseyi almalıyım?" sorusuna en net cevap, bu ralliye tam gaz giren yatırım fonlarından geldi. Özellikle hisse senedi yoğun ve serbest fonlar kategorisinde, endeksin neredeyse iki katı performans sergileyen fonlar, finans piyasalarının yeni gözdesi oldu.

İSTANBUL PORTFÖY’DEN ÇİFTE PERFORMANS: İAE VE ACC

Ralliyi en önden göğüsleyen kurumların başında gelen İstanbul Portföy, iki farklı fonuyla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Kurumun İAE (Agresif Değişken Fon) kodlu fonu, %29,95’lik getirisiyle değişken fonlar arasında yıldızlaşırken; özellikle Turkcell, Sabancı Holding ve Migros gibi likiditesi yüksek dev şirketlere yaptığı stratejik yatırımlarla dikkat çekti. Bu dönemde İAE fona 1 milyon TL yatıran bir yatırımcı, sadece iki ayda anaparasını 1 milyon 299 bin 500 TL’ye yükseltmeyi başardı. Agresif yapısı sayesinde piyasadaki fırsatları hızlıca getiriye dönüştüren fon, sadece endeksi geçmekle kalmadı, volatiliteyi de başarıyla yönetti.

Öte yandan, kurumun amiral gemilerinden ACC (Dördüncü Hisse Senedi Fonu), %29,63 getiriyle listenin üst sıralarında yer aldı. ACC tercihinde bulunan yatırımcılar için ise 1 milyon TL'lik başlangıç bakiyesi, kısa sürede 1 milyon 296 bin 300 TL seviyesine ulaştı. ACC, aktif yönetim stratejisiyle piyasa riskini optimize ederken, BIST100'ün yükseliş ivmesini portföyüne tam yansıtmayı başardı. Bankacılık ve sanayi ağırlıklı seçici portföyü, fonun sürdürülebilir bir performans sergilemesinde en büyük etken oldu.

BIST 100’Ü KATLAYAN PERFORMANS: 2025 ARALIK'TAN BUGÜNE EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ: PUSULA PORTFÖY PHE

Listenin en tepesinde ise adeta bir başarı hikayesi yazan PHE (Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu) yer alıyor. %43,07 gibi inanılmaz bir getiri oranına imza atan PHE, 1 milyon TL’lik bir yatırımı 1 milyon 430 bin TL’ye dönüştürerek listenin mutlak şampiyonu oldu. Ereğli ve Koza grubu gibi piyasanın dip bölgelerinden dönüş yapan hisseleri portföyünde barındıran fon, risk algısı yüksek yatırımcılar için ralli döneminin en büyük kazanç kapısı oldu.

RALLİNİN DİĞER KAHRAMANLARI

Şampiyonlar liginde sadece bu isimler yoktu. BHF (Pardus Portföy Birinci Değişken Fon) %34,49 getiri ile ikinci sıraya yerleşirken, onu %31,81 ile BHA (Bulls Portföy) takip etti. Listenin dikkat çeken bir diğer grubu ise "Serbest Şemsiye Fonları" oldu. PBN, FNT ve RBN gibi serbest fonlar, %30 barajını aşan performanslarıyla kurumsal ve nitelikli yatırımcının portföyünü ihya etti. Bu süreçte 60’a yakın fonun BIST100 getiri endeksini geride bırakması, "aktif yönetilen fonların" pasif endeks yatırımlarına karşı kazandığı büyük bir zafer olarak kayıtlara geçti.

